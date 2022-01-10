تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/انخفاض-ملحوظ-في-أعداد-الإصابات-والوفيات-بفيروس-كورونا-في-روسيا-1055167449.html
انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا
انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:06+0000
2022-01-10T11:06+0000
روسيا
آخر أخبار كورونا في روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050221115_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_010df07b48b4841588c3263c8208b0e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان: "تم تسجيل 15 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 2238 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 14.1 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 666 ألفا و679 إصابة.وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ2778 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1419 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1197 إصابة.كما أشار البيان إلى تسجيل 741 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 70 حالة في موسكو، و62 حالة في سانت بطرسبرغ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس 316 ألف و 904 حالة وفاة.فيما نوه البيان إلى تعافي 19 ألفا و890 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 706 ألف 802 شخصا.وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 بالمئة.وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن اكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-ووفيات-يومية-بفيروس-كورونا-منذ-سبتمبر-الماضي-1054845984.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050221115_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_ad957dad443386a3ff8dfacc0ce0ae92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا

انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا

11:06 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورتعقيم محطة القطارات كييفسكي في موسكو، روسيا 22 سبتمبر 2021
تعقيم محطة القطارات كييفسكي في موسكو، روسيا 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 741 حالة جديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان: "تم تسجيل 15 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 2238 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 14.1 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 666 ألفا و679 إصابة.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ2778 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1419 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1197 إصابة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 741 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 70 حالة في موسكو، و62 حالة في سانت بطرسبرغ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس 316 ألف و 904 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 19 ألفا و890 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 706 ألف 802 شخصا.

وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 بالمئة.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن اكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
2 يناير, 09:29 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:26 GMTخبير يكشف عن احتمال كيفية ظهور "دلتا-أوميكرون"
11:23 GMTسبق علمي يساعد على طباعة شاشات "أموليد" داخل المنزل... "وداعا لقطع الغيار المكلفة"‏... فيديو
11:13 GMTسوريا تعتزم طرح ترخيص مشغل ثالث للهاتف المحمول
11:12 GMTاعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات "سرية للغاية"
11:11 GMTأوكرانيا: مطالب روسيا من حلف الناتو لا يمكن اعتبارها أساسا للمفاوضات
11:09 GMTنجمة "لاكاسا دي بابل" تلقي السلام بالعربية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم... فيديو
11:06 GMTانخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا
10:55 GMTبيان: المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك لمواجهة الأزمات المحتملة
10:53 GMTبعد واقعة أحلام والكبيسي.. الكويت تتخذ إجراءات قانونية فنانين خليجيين ومرافقيهما
10:42 GMTدراسة تكشف وجود المكورات العنقودية الذهبية بمعدل مرتفع في القنافذ
10:40 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": 9 قتلى و4 جرحى في انفجار قرب مدرسة بولاية ننغرهار الأفغانية
10:25 GMTالناتو يؤكد استمرار الدعم السياسي والتدريبات للقوات الأوكرانية
10:24 GMTكازاخستان تكشف عن نفسها أمام العالم... أوهام وصراعات داخلية وأطماع دول
10:14 GMTالكويت توافق على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية
10:14 GMTحصان ينجو بأعجوبة من بين قطارين متقابلين في مصر... فيديو
10:12 GMTإخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها
10:11 GMTوصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية
09:58 GMTنتائج حفل "غولدن غلوب" 2022: ويل سميث يفوز لأول مرة... والمخرج ستيفن سبيلبرغ يكتسح ‏الجوائز
09:55 GMTبعد مزاعم تعرضها للقتل.. الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر مجددا... فيديو
09:54 GMTتدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية