https://arabic.sputniknews.com/20220110/انخفاض-ملحوظ-في-أعداد-الإصابات-والوفيات-بفيروس-كورونا-في-روسيا-1055167449.html

انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا

انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T11:06+0000

2022-01-10T11:06+0000

2022-01-10T11:06+0000

روسيا

آخر أخبار كورونا في روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان: "تم تسجيل 15 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 2238 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 14.1 بالمئة من أعداد المصابين)". بذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 666 ألفا و679 إصابة.وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو بـ2778 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ1419 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1197 إصابة.كما أشار البيان إلى تسجيل 741 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 70 حالة في موسكو، و62 حالة في سانت بطرسبرغ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس 316 ألف و 904 حالة وفاة.فيما نوه البيان إلى تعافي 19 ألفا و890 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 706 ألف 802 شخصا.وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات "كوفيد-19" في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 بالمئة.وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن اكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/روسيا-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-ووفيات-يومية-بفيروس-كورونا-منذ-سبتمبر-الماضي-1054845984.html

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روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا