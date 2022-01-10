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https://arabic.sputniknews.com/20220110/انقطاع-الاتصالات-والإنترنت-مجددا-في-كازاخستان-1055177834.html
انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا في كازاخستان
انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا في كازاخستان
أفادت مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، بانقطاع جديد للإنترنت والاتصالات في أنحاء مختلفة من كازاخستان. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:05+0000
2022-01-10T14:05+0000
كازاخستان
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وقال المراسل نقلا عن شهود عيان في العاصمة نور سلطان، إن المدينة شهدت انقطاعا مفاجئا للإنترنت والاتصالات، وذلك بعد يوم من إعادة العمل الطبيعي للخطوط الهاتفية في البلاد.وأشار المراسل إلى أن الانقطاع شمل العديد من المدن الكازاخستانية الأخرى.وذكر في وقت سابق، أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا من ليلة الخميس، وعملت الاتصالات الهاتفية في الجمهورية بشكل متقطع.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تكشف-عن-نفسها-أمام-العالم-أوهام-وصراعات-داخلية-وأطماع-دول-1055166038.html
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انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا في كازاخستان

14:05 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZأشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
أشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ
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أفادت مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، بانقطاع جديد للإنترنت والاتصالات في أنحاء مختلفة من كازاخستان.
وقال المراسل نقلا عن شهود عيان في العاصمة نور سلطان، إن المدينة شهدت انقطاعا مفاجئا للإنترنت والاتصالات، وذلك بعد يوم من إعادة العمل الطبيعي للخطوط الهاتفية في البلاد.
وأشار المراسل إلى أن الانقطاع شمل العديد من المدن الكازاخستانية الأخرى.
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وذكر في وقت سابق، أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا من ليلة الخميس، وعملت الاتصالات الهاتفية في الجمهورية بشكل متقطع.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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