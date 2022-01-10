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أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/برأيك،-ماذا-حدث-في-كازاخستان؟-1055175896.html
برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:36+0000
2022-01-10T13:36+0000
2022-01-10T13:36+0000
أحداث كازاخستان
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استطلاعات الرأي, опросы
برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
13:36 GMT 10.01.2022
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تدخل خارجي لزعزعة الاستقرار في كازاخستان والإطاحة برئيسها
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