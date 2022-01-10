تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/برأيك،-ماذا-حدث-في-كازاخستان؟-1055175896.html
برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:36+0000
2022-01-10T13:36+0000
أحداث كازاخستان
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055175869_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_859769690057682e2ae94a419d977846.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055175869_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9e1544f81d41a8e691e8b6b721795c0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, опросы

برأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟

13:36 GMT 10.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورعلم كازاخستان
علم كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
عدد الأصوات33
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:23 GMTالخطوط الجوية الأمريكية تفتح تحقيقا بشأن إهانة بايدن
14:12 GMTالتحالف يعلن عن خسائر كبيرة في الأرواح لدى "أنصار الله" إثر 49 عملية عسكرية
14:08 GMTمستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
14:05 GMTدراسة: التغير المناخي العالمي يطور مشكلة خطيرة داخل الكلى البشرية
14:05 GMTانقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا في كازاخستان
13:57 GMTالخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى العاصمة المالية اليوم الاثنين
13:57 GMTخبير عسكري: دخول القوات كازاخستان يحمي آسيا الوسطى بأكملها من الانفجار
13:56 GMTالشرطة تداهم أكبر مختبر للقنب الهندي في إسرائيل... فيديو
13:54 GMTقطار ركاب سريع يصدم طائرة بعد هبوطها اضطراريا على سكة حديد... فيديو
13:53 GMTالعلماء يحددون أفضل وقت لتلقي أدوية خفض الكوليسترول
13:48 GMTالبرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد ويحدد موعد الانتخابات
13:47 GMTما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟
13:45 GMT"استعدوا للأسوأ"... أوميكرون يكلف إسرائيل 640 مليون دولار كل 3 أسابيع
13:40 GMTأقوى كاسحة جليد في العالم تنفذ أول رحلة في القطب الشمالي خلفها قافلة من السفن... صور وفيديو
13:36 GMTبرأيك، ماذا حدث في كازاخستان؟
13:33 GMTالسيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان
13:30 GMTشائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
13:29 GMTحكاية المستفيد رقم 1... بترت الحرب قدمه فأضحى نحاتا للبسمة على شفاه ضحاياها
13:18 GMTقاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: اخرج من بيتك مبكرا
13:16 GMTالحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي... والأمم المتحدة تدعو لاحترام خارطة الطريق الليبية