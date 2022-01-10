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بعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري
بعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري
أدت الحكومة الهولندية الجديدة برئاسة مارك روته اليمين الدستورية أمام ملك البلاد بعد نحو عام من الانتخابات. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:45+0000
2022-01-10T12:45+0000
هولندا
حكومة
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أمستردام - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن حكومة روته أدت اليمين أمام الملك ويليام ألكسندر في لاهاي.وفي أواخر الشهر الماضي، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه من المتوقع أن يتم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات الأخيرة.وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.
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هولندا, حكومة

بعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري

12:45 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / Evert-Jan Danielsرئيس الوزراء الهولندي مارك روت في لاهاي، هولندا 29 مارس/ آذار 2012
رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في لاهاي، هولندا 29 مارس/ آذار 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Evert-Jan Daniels
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أدت الحكومة الهولندية الجديدة برئاسة مارك روته اليمين الدستورية أمام ملك البلاد بعد نحو عام من الانتخابات.
أمستردام - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن حكومة روته أدت اليمين أمام الملك ويليام ألكسندر في لاهاي.
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وفي أواخر الشهر الماضي، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه من المتوقع أن يتم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات الأخيرة.
وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.
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