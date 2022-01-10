بعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري

أمستردام - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن حكومة روته أدت اليمين أمام الملك ويليام ألكسندر في لاهاي.وفي أواخر الشهر الماضي، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه من المتوقع أن يتم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات الأخيرة.وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه من المتوقع أن يتم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات الأخيرة.
وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.