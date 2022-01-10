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https://arabic.sputniknews.com/20220110/بعد-واقعة-أحلام-والكبيسي-الكويت-تتخذ-إجراءات-قانونية-فنانين-خليجيين-ومرافقيهما-1055167082.html
بعد واقعة أحلام والكبيسي.. الكويت تتخذ إجراءات قانونية فنانين خليجيين ومرافقيهما
بعد واقعة أحلام والكبيسي.. الكويت تتخذ إجراءات قانونية فنانين خليجيين ومرافقيهما
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد فنانَيْنِ خليجيينِ (لم تسمهما) ومرافقيهما، وقالت إن ذلك على خلفية عدم التزامهما... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:53+0000
2022-01-10T10:53+0000
الكويت
أخبار الفن
الفنانة أحلام
أخبار الفن العربي
فيروس كورونا
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وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن اتخاذها للإجراءات القانونية ضد فنانين خليجين ومرافقيهما وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق "شلونك"، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهما البلاد".وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي وجميع الاشتراطات الصحية الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي.وبعد بيان الصحة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية هي الأخرى بيانا، أعلنت فيه عن "تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".وأضافت أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالتفهم بروتوكول الحجر الصحي، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية.ولم تفصح وزارتا الصحة والداخلية الكويتيتان عن اسمي المطربين الخليجيين، إلا أن بيانيهما يأتيان على وقع أزمة الفنانة الإماراتية أحلام.وأمس الأحد، وجهت أحلام استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.وقالت أحلام في فيديو لها بموقع انستغرام، إن الفنان القطري فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت عائدا إلى بلاده في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الإفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.وسألت: لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح.وأضافت أحلام "الكويت دولة عدل، وأتمنى ألاقي رد".ولاحقا، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي للتعليق على ما قالته أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال فترة الحجر الصحي.وقال الكبيسي في مقطع مصور بثه على حسابه بتويتر إنه وصل الكويت، وطلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا (PCR)، وبناء عليه تم ختم جواز سفره وتمكن من دخول البلاد.وأضاف أنه أجرى داخل الكويت فحص PCR آخر، وتوجه بعدها لحفل الزفاف ثم غادر الكويت بعدما ختموا جوازه في المطار ليسافر بكل بساطة.وتشترط الكويت في القادمين إلى البلاد الحصول على شهادة "PCR" خلال 72 ساعة قبل الوصول، مع ضرورة تحميل تطبيق "مناعة" و"شلونك"، وكذلك الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد دخول الأراضي الكويتية، مع إمكانية الخروج من الحجر قبل انتهاء المدة المحددة حال تم إجراء اختبار "PCR" بعد 72 ساعة من الوصول.
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الكويت, أخبار الفن, الفنانة أحلام, أخبار الفن العربي, فيروس كورونا

بعد واقعة أحلام والكبيسي.. الكويت تتخذ إجراءات قانونية فنانين خليجيين ومرافقيهما

10:53 GMT 10.01.2022
© YouTube.comالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© YouTube.com
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد فنانَيْنِ خليجيينِ (لم تسمهما) ومرافقيهما، وقالت إن ذلك على خلفية عدم التزامهما بإجراءات الحجر الصحي بعد دخولها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن اتخاذها للإجراءات القانونية ضد فنانين خليجين ومرافقيهما وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق "شلونك"، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهما البلاد".
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي وجميع الاشتراطات الصحية الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي.
وبعد بيان الصحة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية هي الأخرى بيانا، أعلنت فيه عن "تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".
وأضافت أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالتفهم بروتوكول الحجر الصحي، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية.
ولم تفصح وزارتا الصحة والداخلية الكويتيتان عن اسمي المطربين الخليجيين، إلا أن بيانيهما يأتيان على وقع أزمة الفنانة الإماراتية أحلام.
وأمس الأحد، وجهت أحلام استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.
وقالت أحلام في فيديو لها بموقع انستغرام، إن الفنان القطري فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت عائدا إلى بلاده في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.
وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الإفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.
وسألت: لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح.
وأضافت أحلام "الكويت دولة عدل، وأتمنى ألاقي رد".
ولاحقا، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي للتعليق على ما قالته أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال فترة الحجر الصحي.
وقال الكبيسي في مقطع مصور بثه على حسابه بتويتر إنه وصل الكويت، وطلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا (PCR)، وبناء عليه تم ختم جواز سفره وتمكن من دخول البلاد.
وأضاف أنه أجرى داخل الكويت فحص PCR آخر، وتوجه بعدها لحفل الزفاف ثم غادر الكويت بعدما ختموا جوازه في المطار ليسافر بكل بساطة.
وتشترط الكويت في القادمين إلى البلاد الحصول على شهادة "PCR" خلال 72 ساعة قبل الوصول، مع ضرورة تحميل تطبيق "مناعة" و"شلونك"، وكذلك الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد دخول الأراضي الكويتية، مع إمكانية الخروج من الحجر قبل انتهاء المدة المحددة حال تم إجراء اختبار "PCR" بعد 72 ساعة من الوصول.
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