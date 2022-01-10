تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/بوتين-سيتم-سحب-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-من-كازاخستان-في-أقرب-وقت-ممكن-1055160585.html
بوتين: سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب وقت ممكن
بوتين: سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب وقت ممكن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أنه سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب، وذلك بعد عودة الوضع إلى طبيعته. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T08:22+0000
2022-01-10T09:45+0000
روسيا
بوتين
كازاخستان
أحداث كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054484948_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_d83b54f802b03dbc4157ed5ae7a8250b.jpg
وقال بوتين أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي إن الوضع في كازاخستان يعود إلى طبيعته تدريجيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستتواجد في كازاخستان طالما كان ذلك ضروريا.وأشار بوتين في خطابه إلى أن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون آخر محاولات التدخل الخارجي.وأضاف بوتين قائلا إنه تم رصد عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان، مشيرا إلى أن المسلحين تلقوا تدريبات ويمتلكون خبرة القتال في "النقاط الساخنة".وتابع بوتين قائلا: "التدابير التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت بوضوح أننا لن نسمح بزعزعة الأوضاع لدينا ولن نسمح بتطبيق سيناريو ما يسمى بالثورات الملونة".وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054484948_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_b1d797c18ee23e7ac79d3c5c1f8dc3d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بوتين, كازاخستان

بوتين: سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب وقت ممكن

08:22 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 10.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أنه سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب، وذلك بعد عودة الوضع إلى طبيعته.
وقال بوتين أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي إن الوضع في كازاخستان يعود إلى طبيعته تدريجيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستتواجد في كازاخستان طالما كان ذلك ضروريا.
وأشار بوتين في خطابه إلى أن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون آخر محاولات التدخل الخارجي.
وأضاف بوتين قائلا إنه تم رصد عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان، مشيرا إلى أن المسلحين تلقوا تدريبات ويمتلكون خبرة القتال في "النقاط الساخنة".
وتابع بوتين قائلا: "التدابير التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت بوضوح أننا لن نسمح بزعزعة الأوضاع لدينا ولن نسمح بتطبيق سيناريو ما يسمى بالثورات الملونة".
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:14 GMTالكويت توافق على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية
10:14 GMTحصان ينجو بأعجوبة من بين قطارين متقابلين في مصر... فيديو
10:12 GMTإخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها
10:11 GMTوصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية
09:58 GMTنتائج حفل "غولدن غلوب" 2022: ويل سميث يفوز لأول مرة... والمخرج ستيفن سبيلبرغ يكتسح ‏الجوائز
09:55 GMTبعد مزاعم تعرضها للقتل.. الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر مجددا... فيديو
09:54 GMTتدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية
09:52 GMTالشرطة السودانية توقف العشرات بعد إصابة 22 من أفرادها خلال التظاهرات
09:50 GMTمصر... استمرار وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام
09:48 GMTالعراق.. تدمير أوكار لداعش في 8 ضربات جوية
09:47 GMTبينيت: إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران
09:23 GMTموظفة متحف في كازاخستان تنقذ إرث بلادها بإقناع المحتجين بأفكارها
09:20 GMTكورونا يجتاح إسرائيل... تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء
09:20 GMTالخارجية الأمريكية تعلن انطلاق المفاوضات مع روسيا في جنيف
09:15 GMTجورج قرداحي يتذكر الراحل وائل الإبراشي بصفة نادرة بين الإعلاميين
09:07 GMT إطلاق مركبة "لونا 25".. الحدث العلمي الروسي الرئيسي في 2022
09:05 GMTمحكمة أسترالية تأمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة
09:02 GMTارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.9% في ديسمبر
08:51 GMTبوتين: موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان
08:41 GMTخبيرة تغذية تحذر من الاستحمام بالماء الدافئ بعد تناول الطعام