https://arabic.sputniknews.com/20220110/بوتين-موسكو-تراقب-عدوان-الإرهاب-الدولي-في-كازاخستان-1055162126.html

بوتين: موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان

بوتين: موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان، حيث خضع المسلحون للتدريبات بشكل مسبق. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T08:51+0000

2022-01-10T08:51+0000

2022-01-10T09:45+0000

روسيا

أحداث كازاخستان

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قال بوتين متحدثا في القمة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن نراقب عدوان الإرهاب الدولي. من أين أتت هذه العصابات المسلحة، التي تدربت في مراكز أجنبية ولديها بوضوح خبرة في العمليات العسكرية في "النقاط الساخنة" من الكوكب؟".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.هذا، وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

https://arabic.sputniknews.com/20220110/رئيس-كازاخستان-قوى-مدمرة-حاولت-أكثر-من-مرة-زعزعة-الوضع-في-البلاد-1055159718.html

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روسيا