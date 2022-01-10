بوتين: موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان

قال بوتين متحدثا في القمة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن نراقب عدوان الإرهاب الدولي. من أين أتت هذه العصابات المسلحة، التي تدربت في مراكز أجنبية ولديها بوضوح خبرة في العمليات العسكرية في "النقاط الساخنة" من الكوكب؟".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.هذا، وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان، حيث خضع المسلحون للتدريبات بشكل مسبق.
قال بوتين متحدثا في القمة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن نراقب عدوان الإرهاب الدولي. من أين أتت هذه العصابات المسلحة، التي تدربت في مراكز أجنبية ولديها بوضوح خبرة في العمليات العسكرية في "النقاط الساخنة" من الكوكب؟".
وأضاف بوتين، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت بالفعل إمكاناتها وقدرتها على التصرف بسرعة، وتابع: "هذا يشير إلى أن العمل الطويل الذي تم تنفيذه في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتشكيل نظام أمني متكامل للدول المشاركة يؤتي ثماره".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألماتي كبرى مدن البلاد.
هذا، وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".