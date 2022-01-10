تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/بيان-من-نقابة-المهن-التمثيلية-في-مصر-بعد-تفشي-فيروس-كورونا-في-الوسط-الفني-1055193513.html
بيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
بيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر بيانا، مساء اليوم الاثنين، بعد ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، متوقعة مضاعفة عدد... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:41+0000
2022-01-10T20:41+0000
أخبار الفنانين في مصر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049984589_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_d1cfb1276aeff61ccc585b788dc6b184.jpg
وناشدت، النقابة، "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إ لى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.وشدد البيان، على "ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".يذكر أن الأيام الأولى من العام 2022 شهدت إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ومنهم نجلاء بدر، وتامر حبيب، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، والنجمة داليا البحيري وعبير صبري وفراس سعيد، والمخرج علي بدرخان.كما أشارت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إلى أن الحالات المسجلة هذا الأسبوع بلغت 15 فنانا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049984589_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3acb48bb2acbd73bd44b02fbbe175b0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, فيروس كورونا

بيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني

20:41 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIنقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي
نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر بيانا، مساء اليوم الاثنين، بعد ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، متوقعة مضاعفة عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.
وناشدت، النقابة، "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إ لى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.
وشدد البيان، على "ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".
يذكر أن الأيام الأولى من العام 2022 شهدت إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ومنهم نجلاء بدر، وتامر حبيب، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، والنجمة داليا البحيري وعبير صبري وفراس سعيد، والمخرج علي بدرخان.
كما أشارت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إلى أن الحالات المسجلة هذا الأسبوع بلغت 15 فنانا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:44 GMTالرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
20:41 GMTبيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
20:40 GMTزلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
20:38 GMT سمكة تقود "سيارة"... علماء يصدمون بنتائج التجربة الأغرب... صور وفيديو
20:25 GMTما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
20:23 GMTقيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
20:13 GMTرسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
20:06 GMTالخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت
19:58 GMTالدبيبة يدعو لفتح فوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية في ليبيا
19:52 GMT"السيادة السوداني" يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار ويدعو لإشراك الاتحاد الأفريقي
19:51 GMTالادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب
19:45 GMTباكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب
19:10 GMTبعد فوز"الحلبوسي" برئاسة البرلمان العراقي للمرة الثانية... ما مصير الكاظمي وبرهم صالح؟
19:04 GMTمحمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
19:02 GMTأول لقاء منذ تعيينه... وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد "أنصار الله" في سلطنة عمان
18:59 GMTنائبة وزير الخارجية الأمريكي: الوفدان الروسي والأمريكي اتفقا في جنيف على عدم السماح بحرب نووية
18:52 GMTسديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو
18:52 GMTخبير ليبي: توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة جاء من زاوية تلاقي المصالح
18:39 GMTمستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين
18:34 GMTالخارجية الإيرانية: طهران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن