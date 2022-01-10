بيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني

وناشدت، النقابة، "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إ لى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.وشدد البيان، على "ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".يذكر أن الأيام الأولى من العام 2022 شهدت إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ومنهم نجلاء بدر، وتامر حبيب، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، والنجمة داليا البحيري وعبير صبري وفراس سعيد، والمخرج علي بدرخان.كما أشارت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إلى أن الحالات المسجلة هذا الأسبوع بلغت 15 فنانا.
أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر بيانا، مساء اليوم الاثنين، بعد ارتفاع معدل إصابة نجوم الفن بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، متوقعة مضاعفة عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.
وناشدت، النقابة، "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إ لى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.
وشدد البيان، على "ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".
يذكر أن الأيام الأولى من العام 2022 شهدت إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ومنهم نجلاء بدر، وتامر حبيب، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، والنجمة داليا البحيري وعبير صبري وفراس سعيد، والمخرج علي بدرخان.
كما أشارت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إلى أن الحالات المسجلة هذا الأسبوع بلغت 15 فنانا.