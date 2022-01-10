تدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية

وكشف أليكسي زاخاروف، ممثل القوات الروسية في سوريا، لـ"سبوتنيك" أن عناصر الجيش السوري نفذوا تدريبهم التكتيكي الجديد الذي يحاكي القتال الحقيقي قرب مدينة السويداء في جنوب غرب سوريا تحت إشراف المدربين الروس الذين أشادوا بنجاح عناصر الجيش السوري في تحقيق أهداف التدريب.وتضمنت فعاليات التدريب الذي أجرته وحدات من القوات المسلحة السورية تضم راجمات الصواريخ ومدافع الهاون والدبابات قيام القوات السورية بتحرير البلدة من سيطرة المسلحين.واستعان المتدربون بالطائرات المسيرة التي استخدمت، مثلا، في قصف مواقع العدو الافتراضي بالقذائف الصاروخية.، كما أتاحت استخدام القذائف الصاروخة بفعالية. وأوضح عمر علي، ممثل القوات المسلحة السورية، أن راجمة الصواريخ تستطيع أن تطلق 40 صاروخا في وقت واحد تقريبا، ولكن ليس ضروريا أن يفعلوا ذلك دائما لأن المعلومات التي يحصلون عليها من الطائرات المسيرة والتي تحدد مدى تحصين المواقع اللازم ضربها تتيح لهم أن يكتفوا بإطلاق صاروخ أو صاروخين لتدمير الموقع.
أجرى عناصر من الجيش العربي السوري تدريبا يحاكي القتال الحقيقي في جنوب غرب البلاد.
وكشف أليكسي زاخاروف، ممثل القوات الروسية في سوريا، لـ"سبوتنيك" أن عناصر الجيش السوري نفذوا تدريبهم التكتيكي الجديد الذي يحاكي القتال الحقيقي قرب مدينة السويداء في جنوب غرب سوريا تحت إشراف المدربين الروس الذين أشادوا بنجاح عناصر الجيش السوري في تحقيق أهداف التدريب.
وأوضح عمر علي، ممثل القوات المسلحة السورية، أن راجمة الصواريخ تستطيع أن تطلق 40 صاروخا في وقت واحد تقريبا، ولكن ليس ضروريا أن يفعلوا ذلك دائما لأن المعلومات التي يحصلون عليها من الطائرات المسيرة والتي تحدد مدى تحصين المواقع اللازم ضربها تتيح لهم أن يكتفوا بإطلاق صاروخ أو صاروخين لتدمير الموقع.