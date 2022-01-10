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تدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية
تدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية
أجرى عناصر من الجيش العربي السوري تدريبا يحاكي القتال الحقيقي في جنوب غرب البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:54+0000
2022-01-10T09:54+0000
العالم العربي
روسيا
الجيش السوري
سوريا
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وكشف أليكسي زاخاروف، ممثل القوات الروسية في سوريا، لـ"سبوتنيك" أن عناصر الجيش السوري نفذوا تدريبهم التكتيكي الجديد الذي يحاكي القتال الحقيقي قرب مدينة السويداء في جنوب غرب سوريا تحت إشراف المدربين الروس الذين أشادوا بنجاح عناصر الجيش السوري في تحقيق أهداف التدريب.وتضمنت فعاليات التدريب الذي أجرته وحدات من القوات المسلحة السورية تضم راجمات الصواريخ ومدافع الهاون والدبابات قيام القوات السورية بتحرير البلدة من سيطرة المسلحين.واستعان المتدربون بالطائرات المسيرة التي استخدمت، مثلا، في قصف مواقع العدو الافتراضي بالقذائف الصاروخية.، كما أتاحت استخدام القذائف الصاروخة بفعالية. وأوضح عمر علي، ممثل القوات المسلحة السورية، أن راجمة الصواريخ تستطيع أن تطلق 40 صاروخا في وقت واحد تقريبا، ولكن ليس ضروريا أن يفعلوا ذلك دائما لأن المعلومات التي يحصلون عليها من الطائرات المسيرة والتي تحدد مدى تحصين المواقع اللازم ضربها تتيح لهم أن يكتفوا بإطلاق صاروخ أو صاروخين لتدمير الموقع.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/كيف-يتدرب-الجيش-السوري-على-قاذفات-اللهب-الروسية-فيديو-1050494470.html
https://arabic.sputniknews.com/20210817/الجيش-السوري-يحبط-تسللين-بريف-إدلب-والحربي-الروسي-يدمر-مقرات-صحراوية-لـداعش-1049867391.html
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العالم العربي, روسيا, الجيش السوري, سوريا

تدريبات الجيش السوري: استخدام راجمات الصواريخ بفعالية

09:54 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أجرى عناصر من الجيش العربي السوري تدريبا يحاكي القتال الحقيقي في جنوب غرب البلاد.
وكشف أليكسي زاخاروف، ممثل القوات الروسية في سوريا، لـ"سبوتنيك" أن عناصر الجيش السوري نفذوا تدريبهم التكتيكي الجديد الذي يحاكي القتال الحقيقي قرب مدينة السويداء في جنوب غرب سوريا تحت إشراف المدربين الروس الذين أشادوا بنجاح عناصر الجيش السوري في تحقيق أهداف التدريب.
نتيجة رماية قاذف اللهب شميل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
كيف يتدرب الجيش السوري على قاذفات اللهب الروسية... فيديو
21 أكتوبر 2021, 08:39 GMT
وتضمنت فعاليات التدريب الذي أجرته وحدات من القوات المسلحة السورية تضم راجمات الصواريخ ومدافع الهاون والدبابات قيام القوات السورية بتحرير البلدة من سيطرة المسلحين.
واستعان المتدربون بالطائرات المسيرة التي استخدمت، مثلا، في قصف مواقع العدو الافتراضي بالقذائف الصاروخية.، كما أتاحت استخدام القذائف الصاروخة بفعالية.
تعزيزات عسكرية لوحدات الجيش السوري المرابطة على مرتفعات ريف اللاذقية الشرقي اتسعدادا لأوامر باقتحام مواقع التركستانيين في الجبهة الغربية لريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2021
الجيش السوري يحبط تسللين في ريف إدلب والطيران الروسي يدمر مقرات لـ"داعش"
17 أغسطس 2021, 13:02 GMT

وأوضح عمر علي، ممثل القوات المسلحة السورية، أن راجمة الصواريخ تستطيع أن تطلق 40 صاروخا في وقت واحد تقريبا، ولكن ليس ضروريا أن يفعلوا ذلك دائما لأن المعلومات التي يحصلون عليها من الطائرات المسيرة والتي تحدد مدى تحصين المواقع اللازم ضربها تتيح لهم أن يكتفوا بإطلاق صاروخ أو صاروخين لتدمير الموقع.
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