https://arabic.sputniknews.com/20220110/توكايف-عمل-عدواني-منظم-حصل-ضد-كازاخستان-بمشاركة-مقاتلين-أجانب-1055184991.html

توكايف: عمل عدواني منظم حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب

توكايف: عمل عدواني منظم حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان حتى يستقر الوضع تمامًا. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:06+0000

2022-01-10T16:06+0000

2022-01-10T16:06+0000

العالم

كازاخستان

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نورسلطان - سبوتنيك. وقال توكاييف في بيان صادر عن المكتب الرئاسي: "تم نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقًا للمادتين 2 و4 من معاهدة الأمن الجماعي لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، وستبقى في كازاخستان حتى يستقر الوضع تمامًا".وأضاف: "عمل عدواني منظم وجيد الإعداد حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب، وخاصة من دول آسيا الوسطى ، بما في ذلك أفغانستان. كان هناك أيضًا مقاتلون من الشرق الأوسط. والفكرة [من هذا العدوان] إقامة منطقة من الفوضى الخاضعة للسيطرة على أراضينا مع الاستيلاء على السلطة لاحقًا. لذلك، تم إطلاق عملية مكافحة الإرهاب في كازاخستان".هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية، قد أعلنت عن اعتقال أكثر من 7.9 ألف شخص في عموم البلاد، وسقوط عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد،كما أعلنت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية عن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تعلن-تحييد-خليتين-متطرفتين-في-ألما-آتا-1055156466.html

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