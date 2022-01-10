جورج قرداحي يتذكر الراحل وائل الإبراشي بصفة نادرة بين الإعلاميين

وفي أول تغريداته لعام 2022 عبر حسابه على موقع "تويتر"، تذكر قرداحي، الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في لبنان، بعض صفات الإبراشي، فأشار إلى أنه "إنسان مميز خلقا وأدبا وثقافة ووطنية ونقاء".وتابع قرداحي عن الإبراشي: " هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون أنفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادىء المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها".ونعى جورج قرداحي الراحل وائل الإبراشي قائلا: "سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل".وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
حرص الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، على نعي نظيره المصري، وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد.
وفي أول تغريداته لعام 2022 عبر حسابه على موقع "تويتر"، تذكر قرداحي، الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في لبنان، بعض صفات الإبراشي، فأشار إلى أنه "إنسان مميز خلقا وأدبا وثقافة ووطنية ونقاء".
وتابع قرداحي عن الإبراشي: " هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون أنفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادىء المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها".
ونعى جورج قرداحي الراحل وائل الإبراشي قائلا: "سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل".
#وائل_الابراشي هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون انفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادىء المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها. سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل. 2/2 pic.twitter.com/QTNVdNEpXU
وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.