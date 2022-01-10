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جورج قرداحي يتذكر الراحل وائل الإبراشي بصفة نادرة بين الإعلاميين
جورج قرداحي يتذكر الراحل وائل الإبراشي بصفة نادرة بين الإعلاميين
حرص الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، على نعي نظيره المصري، وائل الإبراشي، الذي رحل عن ‏عالمنا أمس الأحد بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد.‏ 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:15+0000
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وفي أول تغريداته لعام 2022 عبر حسابه على موقع "تويتر"، تذكر قرداحي، الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في لبنان، بعض صفات الإبراشي، فأشار إلى أنه "إنسان مميز خلقا وأدبا وثقافة ووطنية ونقاء".وتابع قرداحي عن الإبراشي: " هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون أنفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادىء المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها".ونعى جورج قرداحي الراحل وائل الإبراشي قائلا: "سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل".وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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جورج قرداحي يتذكر الراحل وائل الإبراشي بصفة نادرة بين الإعلاميين

09:15 GMT 10.01.2022
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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حرص الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، على نعي نظيره المصري، وائل الإبراشي، الذي رحل عن ‏عالمنا أمس الأحد بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد.‏
وفي أول تغريداته لعام 2022 عبر حسابه على موقع "تويتر"، تذكر قرداحي، الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في لبنان، بعض صفات الإبراشي، فأشار إلى أنه "إنسان مميز خلقا وأدبا وثقافة ووطنية ونقاء".
وتابع قرداحي عن الإبراشي: " هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون أنفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادىء المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها".
ونعى جورج قرداحي الراحل وائل الإبراشي قائلا: "سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل".
وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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