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"حزب الله" يحيي ذكرى المعارض السعودي "نمر باقر".. ما الذي يعنيه ذلك؟
"حزب الله" يحيي ذكرى المعارض السعودي "نمر باقر".. ما الذي يعنيه ذلك؟
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سينظم فعالية في ذكرى المعارض السعودي الشيخ نمر باقر النمر، يوم الأربعاء المقبل. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:09+0000
2022-01-10T16:19+0000
أخبار حزب الله
حسن نصر الله
السعودية
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الفعالية التي اختار لها حزب الله اللبناني، عنوانا هو "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، وفقا لموقع النشرة، تأتي في سياق العلاقات المتوترة بين المملكة على وجه التحديد والحزب، ومن ثم بين الحزب والدول الخليجية جميعها.والسؤال: هل سيكون لتلك الفعالية تداعيات على مستوى توتر العلاقة بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية؟السؤال يبدو طبيعيا في ظل سوابق جعلت دولا أخرى تصدر بيانات تحتج فيها على بيروت لسماحها بمثل تلك التجمعات المعارضة.الجمعية المعارضة أطلقت خلال المؤتمر الصحفي تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات"، أوضحت خلاله ما قالت إنها "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021".وعقب المؤتمر أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا شديد اللهجة، للحكومة اللبنانية، ناعية على استضافتها مؤتمرا صحفيا لمن وصفتهم بـ "عناصر معادية".وبعدها مباشرة قام وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، بإصدار قرار يقضي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان.فعلى مستوى الحدة، كانت تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصر الله الاخيرة، والتي وجه من خلالها حديثا مباشرا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موجها عددا من الاتهامات.على أي حال يبقى الحزب بصورته الحالية في نظر المملكة مهيمنا على صناعة القرار اللبناني، وهو ما تبدو معه صورة العلاقات المستقبلية بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ومحيطه العربي بكامله، معتمة ليس فيها بارقة أمل لعودة كاملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/العاهل-السعودي-يدعو-القيادات-اللبنانية-إلى-إيقاف-هيمنة-حزب-الله-على-مفاصل-الدولة-في-لبنان-1054751805.html
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أخبار حزب الله, حسن نصر الله, السعودية

"حزب الله" يحيي ذكرى المعارض السعودي "نمر باقر".. ما الذي يعنيه ذلك؟

16:09 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 10.01.2022)
© AFP 2021 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / -
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أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سينظم فعالية في ذكرى المعارض السعودي الشيخ نمر باقر النمر، يوم الأربعاء المقبل.
الفعالية التي اختار لها حزب الله اللبناني، عنوانا هو "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، وفقا لموقع النشرة، تأتي في سياق العلاقات المتوترة بين المملكة على وجه التحديد والحزب، ومن ثم بين الحزب والدول الخليجية جميعها.
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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30 ديسمبر 2021, 04:25 GMT
والسؤال: هل سيكون لتلك الفعالية تداعيات على مستوى توتر العلاقة بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية؟
السؤال يبدو طبيعيا في ظل سوابق جعلت دولا أخرى تصدر بيانات تحتج فيها على بيروت لسماحها بمثل تلك التجمعات المعارضة.
فقد عقدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة مؤتمرا صحفيا في الثلث الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، كان مثار اعتراض من المملكة البحرينية.
الجمعية المعارضة أطلقت خلال المؤتمر الصحفي تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات"، أوضحت خلاله ما قالت إنها "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021".
وعقب المؤتمر أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا شديد اللهجة، للحكومة اللبنانية، ناعية على استضافتها مؤتمرا صحفيا لمن وصفتهم بـ "عناصر معادية".

وهو ما استدعى بدوره ردا من الخارجية اللبنانية أكدت فيه حرص لبنان "على أن لا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية"، مؤكدا على "استمرار الحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول أي عمل مشابه، ولمعالجة أية مسألة يمكن أن تسيئ او توتر العلاقات الأخوية".

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وبعدها مباشرة قام وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، بإصدار قرار يقضي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان.
وبالعودة إلى حزب الله فإن التصعيد الأخير من الحزب، يبدو أنه قد خرج عن المألوف، من قبل، من حيث حدته، وطبيعة السياقات التي يتحرك فيها.
فعلى مستوى الحدة، كانت تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصر الله الاخيرة، والتي وجه من خلالها حديثا مباشرا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موجها عددا من الاتهامات.

حدة تصريحات نصر الله جعلت أركان الدولة اللبنانية تسارع للتملص منها، والتأكيد على أنها لا تمثل الدولة اللبنانية بحال، حيث خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكدا أن تصريحات نصر الله لا تمثل الدولة ولا الشعب اللبناني.

على أي حال يبقى الحزب بصورته الحالية في نظر المملكة مهيمنا على صناعة القرار اللبناني، وهو ما تبدو معه صورة العلاقات المستقبلية بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ومحيطه العربي بكامله، معتمة ليس فيها بارقة أمل لعودة كاملة.
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