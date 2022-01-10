https://arabic.sputniknews.com/20220110/حزب-الله-يحيي-ذكرى-المعارض-السعودي-نمر-باقر-ما-الذي-يعنيه-ذلك؟-1055184007.html

"حزب الله" يحيي ذكرى المعارض السعودي "نمر باقر".. ما الذي يعنيه ذلك؟

"حزب الله" يحيي ذكرى المعارض السعودي "نمر باقر".. ما الذي يعنيه ذلك؟

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سينظم فعالية في ذكرى المعارض السعودي الشيخ نمر باقر النمر، يوم الأربعاء المقبل. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:09+0000

2022-01-10T16:09+0000

2022-01-10T16:19+0000

أخبار حزب الله

حسن نصر الله

السعودية

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الفعالية التي اختار لها حزب الله اللبناني، عنوانا هو "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، وفقا لموقع النشرة، تأتي في سياق العلاقات المتوترة بين المملكة على وجه التحديد والحزب، ومن ثم بين الحزب والدول الخليجية جميعها.والسؤال: هل سيكون لتلك الفعالية تداعيات على مستوى توتر العلاقة بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية؟السؤال يبدو طبيعيا في ظل سوابق جعلت دولا أخرى تصدر بيانات تحتج فيها على بيروت لسماحها بمثل تلك التجمعات المعارضة.الجمعية المعارضة أطلقت خلال المؤتمر الصحفي تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات"، أوضحت خلاله ما قالت إنها "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021".وعقب المؤتمر أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا شديد اللهجة، للحكومة اللبنانية، ناعية على استضافتها مؤتمرا صحفيا لمن وصفتهم بـ "عناصر معادية".وبعدها مباشرة قام وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، بإصدار قرار يقضي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان.فعلى مستوى الحدة، كانت تصريحات الأمين العام للحزب حسن نصر الله الاخيرة، والتي وجه من خلالها حديثا مباشرا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موجها عددا من الاتهامات.على أي حال يبقى الحزب بصورته الحالية في نظر المملكة مهيمنا على صناعة القرار اللبناني، وهو ما تبدو معه صورة العلاقات المستقبلية بين لبنان الدولة، وبين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ومحيطه العربي بكامله، معتمة ليس فيها بارقة أمل لعودة كاملة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/العاهل-السعودي-يدعو-القيادات-اللبنانية-إلى-إيقاف-هيمنة-حزب-الله-على-مفاصل-الدولة-في-لبنان-1054751805.html

https://arabic.sputniknews.com/20220105/أفاق-السجال-الدائر-بين-السعودية-وحزب-الله-في-لبنان؟--1054969919.html

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أخبار حزب الله, حسن نصر الله, السعودية