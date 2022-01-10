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https://arabic.sputniknews.com/20220110/حصان-ينجو-بأعجوبة-من-بين-قطارين-متقابلين-في-مصر-فيديو-1055165871.html
حصان ينجو بأعجوبة من بين قطارين متقابلين في مصر... فيديو
حصان ينجو بأعجوبة من بين قطارين متقابلين في مصر... فيديو
نجا حصان من الموت بأعجوبة بعدما حوصر بين قطارين انطلقا في اتجاهين متقابلين على أحد خطوط السكك الحديدية المصرية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:14+0000
2022-01-10T10:14+0000
2022-01-10T10:14+0000
نادي الفيديو
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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ووسائل إعلام مشهدا يحبس الأنفاس لحصان يعدو بمحاذاة أحد القطارات المنطلقة، فيما راح ركاب القطار يصرخون لتحذيره من قطار قادم في الاتجاه المقابل.لم يتأثر الحصان بصيحات الركاب وتابع عدوه، حتى وصل القطار المقابل فأصبح الحصان محاصرا بين القطارين، ما يعني أن أي حركة خاطئة في اتجاه أحد القطارين ستفتك بالحصان.واصل الركاب صيحاتهم ودعواتهم بأن ينجي الله الحصان حتى مر القطار المقابل بأمان دون أن يصاب الحيوان بأي أذى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حصان ينجو بأعجوبة من بين قطارين متقابلين في مصر... فيديو
نجا حصان من الموت بأعجوبة بعدما حوصر بين قطارين انطلقا في اتجاهين متقابلين على أحد خطوط السكك الحديدية المصرية.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ووسائل إعلام مشهدا يحبس الأنفاس لحصان يعدو بمحاذاة أحد القطارات المنطلقة، فيما راح ركاب القطار يصرخون لتحذيره من قطار قادم في الاتجاه المقابل.
لم يتأثر الحصان بصيحات الركاب وتابع عدوه، حتى وصل القطار المقابل فأصبح الحصان محاصرا بين القطارين، ما يعني أن أي حركة خاطئة في اتجاه أحد القطارين ستفتك بالحصان.
واصل الركاب صيحاتهم ودعواتهم بأن ينجي الله الحصان حتى مر القطار المقابل بأمان دون أن يصاب الحيوان بأي أذى.