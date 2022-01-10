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خبير يكشف عن احتمال كيفية ظهور "دلتا-أوميكرون"
خبير يكشف عن احتمال كيفية ظهور "دلتا-أوميكرون"
كشفت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أن المتحور المزيج بين سلالات "دلتا" و"أوميكرون" قد يكون وليدة هفوة حصلت في إحدى المختبرات الطبية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:26+0000
2022-01-10T11:26+0000
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وقال رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة في مركز البحوث التابع الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، كامل خفيزوف، لقناة "زيفزدا" الروسية إن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه قد يكون مركب من عدة عينات في مختبرات طبية.واكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين يوم السبت إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (اسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".وقال عالم الفيروسات: "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".وأضاف رئيس المختبر أنه "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة الدلتاكرون في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كوفيد -19، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".
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خبير يكشف عن احتمال كيفية ظهور "دلتا-أوميكرون"

11:26 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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كشفت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أن المتحور المزيج بين سلالات "دلتا" و"أوميكرون" قد يكون وليدة هفوة حصلت في إحدى المختبرات الطبية.
وقال رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة في مركز البحوث التابع الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، كامل خفيزوف، لقناة "زيفزدا" الروسية إن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه قد يكون مركب من عدة عينات في مختبرات طبية.
واكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".
وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين يوم السبت إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (اسم يجمع بين دلتا وأوميكرون).
ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".
وقال عالم الفيروسات: "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".
ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".
وأضاف رئيس المختبر أنه "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة الدلتاكرون في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كوفيد -19، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".
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