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دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء... فيديو
دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء... فيديو
أظهر مقطع فيديو نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا مشهدا غير عادي لقيام دب أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:58+0000
2022-01-10T20:58+0000
مجتمع
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وتُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعا كبيرا من الأيائل، حيث ينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وينجحون بصيد واحد.لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليهم الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتهم ويهرب بها سريعا، في ما يعرف علميا باسم "تطفل السرقة". بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرا عن الحادثة. وأشارت المصادر إلى أن الذئاب عادة تفشل في مطاردة الدب، على الرغم من أن الإناث ذوات الأشبال نادرًا ما تنجح في قتل الذئاب، لكن الدببة تعايشت مع الذئاب تاريخيا في مناطق كثيرة من أمريكا الشمالية، لكن الدببة سرقت الكثير من طعام الذئاب في الحديقة مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/قرش-يتراجع-عن-مهاجمة-غطاس-تحت-تهديد-السلاح-فيديو-1055187616.html
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مجتمع, نادي الفيديو

دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء... فيديو

20:58 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Carlos Osorioالدب الأبيض بعد الانتهء من الصراع مع دب آخر بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 19 نوفمبر 2021
الدب الأبيض بعد الانتهء من الصراع مع دب آخر بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Carlos Osorio
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أظهر مقطع فيديو نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا مشهدا غير عادي لقيام دب أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس للمساعدة، بل للخروج بالغنيمة فقط.
وتُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعا كبيرا من الأيائل، حيث ينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وينجحون بصيد واحد.
لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليهم الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتهم ويهرب بها سريعا، في ما يعرف علميا باسم "تطفل السرقة". بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرا عن الحادثة.
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"يعتبر قيام الدببة بالسرقة أمرا عاديا، لكن مشاركتها في عملية الصيد ثم الخروج بالغنية، يعتبر حدثا استثنائيا".

مجلة "sciencealert" العلمية
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وأشارت المصادر إلى أن الذئاب عادة تفشل في مطاردة الدب، على الرغم من أن الإناث ذوات الأشبال نادرًا ما تنجح في قتل الذئاب، لكن الدببة تعايشت مع الذئاب تاريخيا في مناطق كثيرة من أمريكا الشمالية، لكن الدببة سرقت الكثير من طعام الذئاب في الحديقة مؤخرا.
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