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https://arabic.sputniknews.com/20220110/دفن-جثمان-وائل-الإبراشي-في-مسقط-رأسه-ونجله-يكشف-وصيته-1055187140.html
دفن جثمان وائل الإبراشي في مسقط رأسه... ونجله يكشف وصيته
دفن جثمان وائل الإبراشي في مسقط رأسه... ونجله يكشف وصيته
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن وصية الإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته وأمنيته الأخيرة، مشيرة إلى دفنه بمقابر مدينة شربين بمحافظة الدقهلية،... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:45+0000
2022-01-10T16:45+0000
أخبار مصر الآن
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ونقل موقع مصراوي، عن نجله حسين الإبراشي، قوله إن والده وائل الإبراشي "طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية" مشيرا إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.وتم الإعلان مساء أمس الأحد، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/وفاة-الإعلامي-المصري-وائل-الإبراشي-1055148512.html
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أخبار مصر الآن

دفن جثمان وائل الإبراشي في مسقط رأسه... ونجله يكشف وصيته

16:45 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن وصية الإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته وأمنيته الأخيرة، مشيرة إلى دفنه بمقابر مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأسه، بحضور الآلاف من المواطنين.
ونقل موقع مصراوي، عن نجله حسين الإبراشي، قوله إن والده وائل الإبراشي "طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية" مشيرا إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
أمس, 18:16 GMT
وتم الإعلان مساء أمس الأحد، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.
وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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