دفن جثمان وائل الإبراشي في مسقط رأسه... ونجله يكشف وصيته

ونقل موقع مصراوي، عن نجله حسين الإبراشي، قوله إن والده وائل الإبراشي "طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية" مشيرا إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.وتم الإعلان مساء أمس الأحد، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن وصية الإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته وأمنيته الأخيرة، مشيرة إلى دفنه بمقابر مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأسه، بحضور الآلاف من المواطنين.
ونقل موقع مصراوي، عن نجله حسين الإبراشي، قوله إن والده وائل الإبراشي "طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية" مشيرا إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.
وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة، إثر إصابته بوباء "كورونا" في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.