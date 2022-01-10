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رئيس كازاخستان: قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد
رئيس كازاخستان: قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في البلاد منذ بداية العام... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T08:15+0000
2022-01-10T08:15+0000
كازاخستان
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وقال توكاييف أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "جميع الأحداث منذ بداية هذا العام هي حلقات من سلسلة واحدة، تخضع لخطة تدميرية واحدة، استغرق إعدادها وقتًا طويلاً".وأضاف توكاييف قائلا: "لقد قامت القوى المدمرة بمحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، وكان هناك بعض الاختبارات لاستقرار الدولة وقوتها. لقد تم اعتراض كل هذه الأحداث بحزم".وتابع توكاييف قائلا: "من الواضح الآن أن كل الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد".
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كازاخستان

رئيس كازاخستان: قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد

08:15 GMT 10.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في البلاد منذ بداية العام تم التخطيط لها منذ وقت طويل.
وقال توكاييف أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "جميع الأحداث منذ بداية هذا العام هي حلقات من سلسلة واحدة، تخضع لخطة تدميرية واحدة، استغرق إعدادها وقتًا طويلاً".
وأضاف توكاييف قائلا: "لقد قامت القوى المدمرة بمحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، وكان هناك بعض الاختبارات لاستقرار الدولة وقوتها. لقد تم اعتراض كل هذه الأحداث بحزم".

وتابع توكاييف قائلا: "من الواضح الآن أن كل الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد".
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