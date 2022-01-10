رئيس كازاخستان: قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد

وقال توكاييف أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "جميع الأحداث منذ بداية هذا العام هي حلقات من سلسلة واحدة، تخضع لخطة تدميرية واحدة، استغرق إعدادها وقتًا طويلاً".وأضاف توكاييف قائلا: "لقد قامت القوى المدمرة بمحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، وكان هناك بعض الاختبارات لاستقرار الدولة وقوتها. لقد تم اعتراض كل هذه الأحداث بحزم".وتابع توكاييف قائلا: "من الواضح الآن أن كل الأحداث تم تنسيقها من مركز واحد".
أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن قوى مدمرة حاولت أكثر من مرة زعزعة الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في البلاد منذ بداية العام تم التخطيط لها منذ وقت طويل.
وقال توكاييف أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "جميع الأحداث منذ بداية هذا العام هي حلقات من سلسلة واحدة، تخضع لخطة تدميرية واحدة، استغرق إعدادها وقتًا طويلاً".
وأضاف توكاييف قائلا: "لقد قامت القوى المدمرة بمحاولات متكررة لزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، وكان هناك بعض الاختبارات لاستقرار الدولة وقوتها. لقد تم اعتراض كل هذه الأحداث بحزم".