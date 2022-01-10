رسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا

ووفقا لـ "رويترز"، فقد نقلت الغارديان البريطانية أن دعوة تم توجيهها لطاقم عمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحضور حفل في حديقة منزله في داونينج ستريت خلال أول إغلاق لفيروس كورونا على مستوى البلاد العام الماضي.وواجه جونسون، الذي حقق فوزًا ساحقًا في انتخابات 2019، وابلًا من الانتقادات بشأن الأحزاب المزعومة في المكاتب الحكومية، بما في ذلك مكتبه، في انتهاك لعمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد -19.ووفقا للصحيفة فقد تجمع حوالي 40 موظفًا في الحديقة لحفل المشروبات، بما في ذلك جونسون وزوجته كاري جونسون، على الرغم من أن الاختلاط الاجتماعي بين الأسر في ذلك الوقت كان يقتصر على شخصين في الهواء الطلق.وقالت إن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أكثر من 100 موظف في داونينج ستريت في 20 مايو 2020. طلب البريد الإلكتروني المسرب منهم إحضار الكحول إلى الحفلة و"الاستفادة القصوى من الطقس الجميل".في ذلك الوقت، أُغلقت المدارس، وأغلقت الحانات والمطاعم، مع فرض قيود صارمة على الاختلاط الاجتماعي، وسُمح لشخصين من عائلات مختلفة بالالتقاء في الهواء الطلق ولكن فقط في حالة الحفاظ على مسافة مترين.يشار إلى أن حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا ارتفعت بسبب جائحة كوفيد -19 إلى أكثر من 150 ألف يوم السبت، وهي ثاني أعلى حصيلة من حيث القيمة المطلقة في أوروبا، بعد روسيا فقط.
سربت وسائل إعلام بريطانية رسالة إلكترونية صادرة عن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، يدعو فيها طاقم مكتب جونسون لحفل في حديقة بيت الأخير مخالفا لإجراءات كورونا المفروضة في بريطانيا.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد نقلت الغارديان البريطانية أن دعوة تم توجيهها لطاقم عمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحضور حفل في حديقة منزله في داونينج ستريت خلال أول إغلاق لفيروس كورونا على مستوى البلاد العام الماضي.
وقالت إن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أكثر من 100 موظف في داونينج ستريت في 20 مايو 2020. طلب البريد الإلكتروني المسرب منهم إحضار الكحول إلى الحفلة و"الاستفادة القصوى من الطقس الجميل".
في ذلك الوقت، أُغلقت المدارس، وأغلقت الحانات والمطاعم، مع فرض قيود صارمة على الاختلاط الاجتماعي، وسُمح لشخصين من عائلات مختلفة بالالتقاء في الهواء الطلق ولكن فقط في حالة الحفاظ على مسافة مترين.
يشار إلى أن حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا ارتفعت بسبب جائحة كوفيد -19 إلى أكثر من 150 ألف يوم السبت، وهي ثاني أعلى حصيلة من حيث القيمة المطلقة في أوروبا، بعد روسيا فقط.