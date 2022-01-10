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https://arabic.sputniknews.com/20220110/رسالة-مسربة-تثبت-دعوة-رئيس-الوزراء-البريطاني-طاقم-مكتبه-لحفل-مخالفا-لإجراءات-كورونا-1055192567.html
رسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
رسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
سربت وسائل إعلام بريطانية رسالة إلكترونية صادرة عن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، يدعو فيها طاقم مكتب جونسون لحفل في حديقة بيت الأخير... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:13+0000
2022-01-10T20:13+0000
بريطانيا
جونسون
فيروس كورونا
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ووفقا لـ "رويترز"، فقد نقلت الغارديان البريطانية أن دعوة تم توجيهها لطاقم عمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحضور حفل في حديقة منزله في داونينج ستريت خلال أول إغلاق لفيروس كورونا على مستوى البلاد العام الماضي.وواجه جونسون، الذي حقق فوزًا ساحقًا في انتخابات 2019، وابلًا من الانتقادات بشأن الأحزاب المزعومة في المكاتب الحكومية، بما في ذلك مكتبه، في انتهاك لعمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد -19.ووفقا للصحيفة فقد تجمع حوالي 40 موظفًا في الحديقة لحفل المشروبات، بما في ذلك جونسون وزوجته كاري جونسون، على الرغم من أن الاختلاط الاجتماعي بين الأسر في ذلك الوقت كان يقتصر على شخصين في الهواء الطلق.وقالت إن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أكثر من 100 موظف في داونينج ستريت في 20 مايو 2020. طلب البريد الإلكتروني المسرب منهم إحضار الكحول إلى الحفلة و"الاستفادة القصوى من الطقس الجميل".في ذلك الوقت، أُغلقت المدارس، وأغلقت الحانات والمطاعم، مع فرض قيود صارمة على الاختلاط الاجتماعي، وسُمح لشخصين من عائلات مختلفة بالالتقاء في الهواء الطلق ولكن فقط في حالة الحفاظ على مسافة مترين.يشار إلى أن حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا ارتفعت بسبب جائحة كوفيد -19 إلى أكثر من 150 ألف يوم السبت، وهي ثاني أعلى حصيلة من حيث القيمة المطلقة في أوروبا، بعد روسيا فقط.
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بريطانيا, جونسون, فيروس كورونا

رسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا

20:13 GMT 10.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / POOL
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سربت وسائل إعلام بريطانية رسالة إلكترونية صادرة عن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز، يدعو فيها طاقم مكتب جونسون لحفل في حديقة بيت الأخير مخالفا لإجراءات كورونا المفروضة في بريطانيا.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد نقلت الغارديان البريطانية أن دعوة تم توجيهها لطاقم عمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحضور حفل في حديقة منزله في داونينج ستريت خلال أول إغلاق لفيروس كورونا على مستوى البلاد العام الماضي.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يأكل الآيس كريم، خلال زيارة إلى هافن بيران ساندز هوليداي بارك في بيرانبورث، كورنوال، 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2021
جونسون يواجه عاصفة اتهامات بسبب نفقات تجديد شقته ورعاية ابنه
2 مايو 2021, 12:48 GMT
وواجه جونسون، الذي حقق فوزًا ساحقًا في انتخابات 2019، وابلًا من الانتقادات بشأن الأحزاب المزعومة في المكاتب الحكومية، بما في ذلك مكتبه، في انتهاك لعمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد -19.
ووفقا للصحيفة فقد تجمع حوالي 40 موظفًا في الحديقة لحفل المشروبات، بما في ذلك جونسون وزوجته كاري جونسون، على الرغم من أن الاختلاط الاجتماعي بين الأسر في ذلك الوقت كان يقتصر على شخصين في الهواء الطلق.
صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا
19 ديسمبر 2021, 21:34 GMT
وقالت إن السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء مارتن رينولدز أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أكثر من 100 موظف في داونينج ستريت في 20 مايو 2020. طلب البريد الإلكتروني المسرب منهم إحضار الكحول إلى الحفلة و"الاستفادة القصوى من الطقس الجميل".
في ذلك الوقت، أُغلقت المدارس، وأغلقت الحانات والمطاعم، مع فرض قيود صارمة على الاختلاط الاجتماعي، وسُمح لشخصين من عائلات مختلفة بالالتقاء في الهواء الطلق ولكن فقط في حالة الحفاظ على مسافة مترين.
يشار إلى أن حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا ارتفعت بسبب جائحة كوفيد -19 إلى أكثر من 150 ألف يوم السبت، وهي ثاني أعلى حصيلة من حيث القيمة المطلقة في أوروبا، بعد روسيا فقط.
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