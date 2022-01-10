روسيا تحقق رقما قياسيا في إنتاج الطاقة النووية في 2021

سمح هذا الحجم من الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة النووية بخفض أكثر من 111 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لو تم توليد نفس الحجم من الكهرباء عن طريق التوليد الحراري، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.وأكد أندري بيتروف، المدير العام لشركة "Rosenergoatom" أنه في عام 2021، كانت محطات الطاقة النووية تعمل بشكل موثوق وآمن: "إننا لم ننفذ فقط، بل تجاوزنا أيضًا مهمة الدولة لتوليد الكهرباء".تم تحقيق رصيد "FAS" في عام 2021 بنسبة 102.2% تقريبًا مقابل المؤشر المخطط له البالغ 217.674 مليار كيلوواط ساعة.قدمت محطات الطاقة النووية كالينينسكايا (أكثر من 34.3 مليار كيلوواط في الساعة) وبالاكوفسكايا (أكثر من 33 مليار كيلو واط في الساعة) وروستوف (أكثر من 31.7 مليار كيلو واط في الساعة) وهذا ترتيب أقصى إنتاج بين محطات الطاقة النووية الروسية التي قدمت أكبر مساهمة في الرقم القياسي التالي.كانت العوامل الرئيسية التي لعبت دورًا كبيرًا في زيادة توليد الكهرباء هي تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في لينينغراد "NPP" في مارس 2021 بسعة 1200 ميجاوات.
أكدت روساتوم عملاق الطاقة النووية الروسية اليوم الاثنين، تحقيق محطات الطاقة النووية الروسية رقما قياسيا بتوليدها أكثر من 222.436 مليار كيلووات ساعة.
سمح هذا الحجم من الكهرباء المولدة بواسطة الطاقة النووية بخفض أكثر من 111 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لو تم توليد نفس الحجم من الكهرباء عن طريق التوليد الحراري، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
Приберегли эту воодущевляющую новость для первого рабочего дня года: АЭС России вошли в 2022 год с новым рекордом, превышающим 222,436 млрд кВтч! pic.twitter.com/aZDDt7Dgj7
وأكد أندري بيتروف، المدير العام لشركة "Rosenergoatom" أنه في عام 2021، كانت محطات الطاقة النووية تعمل بشكل موثوق وآمن: "إننا لم ننفذ فقط، بل تجاوزنا أيضًا مهمة الدولة لتوليد الكهرباء".
تم تحقيق رصيد "FAS" في عام 2021 بنسبة 102.2% تقريبًا مقابل المؤشر المخطط له البالغ 217.674 مليار كيلوواط ساعة.
قدمت محطات الطاقة النووية كالينينسكايا (أكثر من 34.3 مليار كيلوواط في الساعة) وبالاكوفسكايا (أكثر من 33 مليار كيلو واط في الساعة) وروستوف (أكثر من 31.7 مليار كيلو واط في الساعة) وهذا ترتيب أقصى إنتاج بين محطات الطاقة النووية الروسية التي قدمت أكبر مساهمة في الرقم القياسي التالي.
كانت العوامل الرئيسية التي لعبت دورًا كبيرًا في زيادة توليد الكهرباء هي تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في لينينغراد "NPP" في مارس 2021 بسعة 1200 ميجاوات.