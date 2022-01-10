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روسيا تقدم طائرة مقاتلة جديدة جاهزة للتصدير إلى العالم
روسيا تقدم طائرة مقاتلة جديدة جاهزة للتصدير إلى العالم
تصدرت المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "سو-75" ترتيب أحدث إبداعات الصناعة الدفاعية الروسية الأكثر إثارة في العالم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:28+0000
2022-01-10T06:28+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير منتجات صناعة الدفاع الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، إن قائمة المعدات العسكرية الجديدة الموجهة للتصدير إلى الخارج تضم مقاتلة "سو-75" وطائرة الاستطلاع والقتال المسيرة "أوريون-أ" وراجمة القذائف الصاروخية النارية "توسوتشكا" ورشاش كلاشنيكوف "أ كا-19" ومنظومة صواريخ "إس-350يي فيتياز" المضادة للطائرات.وقدمت روسيا طائرة "سو-75"، وهي الطائرة المقاتلة الخفيفة ذات البصمة الرادارية المنخفضة بمحرك واحد من الجيل الخامس، للعالم تحت اسم "تشيك ميت" (أي "كش ملك" بلغة الشطرنج). وذكر الخبير العسكري أندريه كوشكين في الحديث لـ"سبوتنيك" أن روسيا كانت قد تلقت طلبات للحصول على هذه الطائرة من دول تقع في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أنها تتمتع بجملة مزايا تسترعي الاهتمام منها إمكانية الإقلاع والهبوط من وفي ممر الإقلاع والهبوط القصير، والسرعة العالية والمدى الكبير والأسلحة المتطورة.وتحتوي كابينة قيادة طائرة "سو-75" على معدات مزودة بالذكاء الاصطناعي وهو ما يزيد من فعالية المقاتلة الجديدة إلى حد كبير.ولفت الخبير إلى أن الطائرة تحتوي على معدات الرصد الشامل، أي أنها تُخطر الطيار بوجود ما يمكن أن يهددها من كافة النواحي. وأشار إلى أنها تستطيع أن تتابع 30 هدفا جويا وهدفين على الأرض أو في البحر في وقت واحد، وتهاجم ستة أهداف في آن واحد في ظروف التشويش الإلكتروني.ومم أهم مزايا المقاتلة الجديدة أنها تقبل تركيب ما يشاءه الزبون من معدات، أي أن الزبون يستلم طائرة تفي بمتطلباته.وعرضت روسيا طائرة "سو-75" للعالم لأول مرة في يوليو/تموز 2021 خلال معرض الطيران "ماكس 2021".
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تقدم طائرة مقاتلة جديدة جاهزة للتصدير إلى العالم

06:28 GMT 10.01.2022
© REUTERS / IMAD CREIDIنموذج طائرة "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021
نموذج طائرة تشيك ميت (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / IMAD CREIDI
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تصدرت المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "سو-75" ترتيب أحدث إبداعات الصناعة الدفاعية الروسية الأكثر إثارة في العالم.
وقال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير منتجات صناعة الدفاع الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، إن قائمة المعدات العسكرية الجديدة الموجهة للتصدير إلى الخارج تضم مقاتلة "سو-75" وطائرة الاستطلاع والقتال المسيرة "أوريون-أ" وراجمة القذائف الصاروخية النارية "توسوتشكا" ورشاش كلاشنيكوف "أ كا-19" ومنظومة صواريخ "إس-350يي فيتياز" المضادة للطائرات.
وقدمت روسيا طائرة "سو-75"، وهي الطائرة المقاتلة الخفيفة ذات البصمة الرادارية المنخفضة بمحرك واحد من الجيل الخامس، للعالم تحت اسم "تشيك ميت" (أي "كش ملك" بلغة الشطرنج). وذكر الخبير العسكري أندريه كوشكين في الحديث لـ"سبوتنيك" أن روسيا كانت قد تلقت طلبات للحصول على هذه الطائرة من دول تقع في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أنها تتمتع بجملة مزايا تسترعي الاهتمام منها إمكانية الإقلاع والهبوط من وفي ممر الإقلاع والهبوط القصير، والسرعة العالية والمدى الكبير والأسلحة المتطورة.
وتحتوي كابينة قيادة طائرة "سو-75" على معدات مزودة بالذكاء الاصطناعي وهو ما يزيد من فعالية المقاتلة الجديدة إلى حد كبير.
ولفت الخبير إلى أن الطائرة تحتوي على معدات الرصد الشامل، أي أنها تُخطر الطيار بوجود ما يمكن أن يهددها من كافة النواحي. وأشار إلى أنها تستطيع أن تتابع 30 هدفا جويا وهدفين على الأرض أو في البحر في وقت واحد، وتهاجم ستة أهداف في آن واحد في ظروف التشويش الإلكتروني.
ومم أهم مزايا المقاتلة الجديدة أنها تقبل تركيب ما يشاءه الزبون من معدات، أي أن الزبون يستلم طائرة تفي بمتطلباته.
وعرضت روسيا طائرة "سو-75" للعالم لأول مرة في يوليو/تموز 2021 خلال معرض الطيران "ماكس 2021".
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