https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-روسيا-بحاجة-إلى-ضمانات-مؤكدة-بعدم-انضمام-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-حلف-الناتو-1055188807.html

ريابكوف: روسيا بحاجة إلى ضمانات مؤكدة بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو

ريابكوف: روسيا بحاجة إلى ضمانات مؤكدة بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن عدم توسع الناتو. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T17:21+0000

2022-01-10T17:21+0000

2022-01-10T17:40+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

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جنيف - سبوتنيك. وقال ريابكوف في إفادة صحفية: "فيما يتعلق بالقضية الرئيسية المتعلقة بعدم توسع الناتو، أود أن أقول لم يتحقق أي تحسن".وأضاف ريابكوف "نؤكد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التأكد من أن أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في الناتو، كما نود سحب الصيغة التي تبنتها قمة بوخارست 2008 في قمة الناتو في مدريد واستبدالها بما يلي: "لن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في حلف شمال الأطلسي أبدا".هذا وانطلقت أمس المحادثات الرئيسية الموسعة الروسية الأمريكية، حول الضمانات الأمنية، خلف الأبواب المغلقة، في جنيف.وتأتي هذه المحادثات، عقب لقاء تمهيدي عقد، مساء الأحد، بين الوفدين الروسي والأمريكي، والذي وصفه ريابكوف، بأنه صعب، لكنه عملي.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-واشنطن-تعاملت-مع-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-بجدية-والمفاوضات-كانت-صعبة-1055188297.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف