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https://arabic.sputniknews.com/20220110/زلزال-بقوة-45-ريختر-يضرب-شمال-غربي-إيران-1055193426.html
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مساء اليوم الاثنين بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب مدينة سردشت شمال غربي إيران. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:40+0000
2022-01-10T20:40+0000
2022-01-10T20:40+0000
أخبار إيران
إيران
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وأشارت الوكالة، إلى أن الزلزال الذي ضرب مساء اليوم مدينة سردشت بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران لم يوقع أضرارا بشرية أو مادية.وأكدت الوكالة نقلا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. وأنه تم الابلاغ عن مركز الزلزال عند خط عرض 35.62 شمالا و 44.95 خط طول شرقا.
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أخبار إيران, إيران
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مساء اليوم الاثنين بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب مدينة سردشت شمال غربي إيران.
وأشارت
الوكالة
، إلى أن الزلزال الذي ضرب مساء اليوم مدينة سردشت بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران لم يوقع أضرارا بشرية أو مادية.
وأكدت الوكالة نقلا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. وأنه تم الابلاغ عن مركز الزلزال عند خط عرض 35.62 شمالا و 44.95 خط طول شرقا.