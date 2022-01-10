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https://arabic.sputniknews.com/20220110/سبق-علمي-يساعد-على-طباعة-شاشات-أموليد-داخل-المنزل-وداعا-لقطع-الغيار-المكلفة-فيديو-1055168157.html
سبق علمي يساعد على طباعة شاشات "أموليد" داخل المنزل... "وداعا لقطع الغيار المكلفة"‏... فيديو
سبق علمي يساعد على طباعة شاشات "أموليد" داخل المنزل... "وداعا لقطع الغيار المكلفة"‏... فيديو
نجح علماء من جامعة أمريكية في تحقيق اختراق علمي، يساعد المستهلكين العاديين على طباعة شاشات ‏‏"أموليد" الذكية داخل منازلهم لاستبدالها بالتالفة، وذلك بدلا من... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:23+0000
2022-01-10T11:23+0000
مجتمع
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وطوّر باحثون من جامعة مينيسوتا توين سيتيز ما يزعمون إنه أول شاشة "أموليد" مرنة مطبوعة بطريقة ثلاثية الأبعاد بالكامل، بحسب موقع "إنغادجيت".وجمع النهج الجديد بين طريقتين للطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة الطبقات الست اللازمة لشاشة تعمل بكامل كفاءتها، إذ استخدم الفريق العلمي الطباعة بالبثق لصنع الأقطاب الكهربائية والتغليف والعزل والوصلات البينية، بينما تم طلاء الطبقات النشطة في درجة حرارة الغرفة.ونجح العلماء في عرض نموذج أولي يبلغ حجمه 1.5 بوصة فقط، ويستخدم 64 بيكسل فقط. لكن تتطلب أي استخدامات عملية دقة أعلى بكثير (شاشة 1080 بيكسل أكثر من 2 مليون بيكسل).ولا يزال أمام الباحثون تحد، هو تحسين مشكلة السطوع في الشاشات، وكذلك تكييف التكنولوجيا الجديدة للاستخدام المنزلي، والتي قد تستغرق بعض الوقت.واستخدمت جامعة مينيسوتا توين سيتيز طابعة ثلاثية الأبعاد مخصصة تصل تكلفتها إلى سيارة "تسلا" كهربائية طراز "إس".وكانت المحاولات السابقة من قبل فرق علمية مختلفة إما تواجه مشكلات في انتظام الضوء، أو تعتمد على تقنيات تتجاوز الطباعة ثلاثية الأبعاد لوضع بعض المكونات في مكانها، مثل الطلاء بالدوران أو التبخر الحراري.وأصبحت شاشات "أموليد" تستخدم في العديد من أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، لما تتمتع به من درجة نقاء عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إل-جي-تكشف-عن-أضخم-وأصغر-تلفزيوناتها-حجما-على-الإطلاق-1054932342.html
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مجتمع

سبق علمي يساعد على طباعة شاشات "أموليد" داخل المنزل... "وداعا لقطع الغيار المكلفة"‏... فيديو

11:23 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLشاشة "أموليد" ذكية من تطوير شركة "إل جي"
شاشة أموليد ذكية من تطوير شركة إل جي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
شاشة "أموليد" ذكية من تطوير شركة "إل جي"
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
تابعنا عبر
نجح علماء من جامعة أمريكية في تحقيق اختراق علمي، يساعد المستهلكين العاديين على طباعة شاشات ‏‏"أموليد" الذكية داخل منازلهم لاستبدالها بالتالفة، وذلك بدلا من شرائهم قطع الغيار المكلفة من ورش ‏الصيانة.‏
وطوّر باحثون من جامعة مينيسوتا توين سيتيز ما يزعمون إنه أول شاشة "أموليد" مرنة مطبوعة بطريقة ثلاثية الأبعاد بالكامل، بحسب موقع "إنغادجيت".
وجمع النهج الجديد بين طريقتين للطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة الطبقات الست اللازمة لشاشة تعمل بكامل كفاءتها، إذ استخدم الفريق العلمي الطباعة بالبثق لصنع الأقطاب الكهربائية والتغليف والعزل والوصلات البينية، بينما تم طلاء الطبقات النشطة في درجة حرارة الغرفة.
شركة إل جي الكورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
4 يناير, 13:42 GMT
ونجح العلماء في عرض نموذج أولي يبلغ حجمه 1.5 بوصة فقط، ويستخدم 64 بيكسل فقط. لكن تتطلب أي استخدامات عملية دقة أعلى بكثير (شاشة 1080 بيكسل أكثر من 2 مليون بيكسل).
ولا يزال أمام الباحثون تحد، هو تحسين مشكلة السطوع في الشاشات، وكذلك تكييف التكنولوجيا الجديدة للاستخدام المنزلي، والتي قد تستغرق بعض الوقت.
واستخدمت جامعة مينيسوتا توين سيتيز طابعة ثلاثية الأبعاد مخصصة تصل تكلفتها إلى سيارة "تسلا" كهربائية طراز "إس".
وكانت المحاولات السابقة من قبل فرق علمية مختلفة إما تواجه مشكلات في انتظام الضوء، أو تعتمد على تقنيات تتجاوز الطباعة ثلاثية الأبعاد لوضع بعض المكونات في مكانها، مثل الطلاء بالدوران أو التبخر الحراري.
وأصبحت شاشات "أموليد" تستخدم في العديد من أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، لما تتمتع به من درجة نقاء عالية.
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