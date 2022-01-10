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https://arabic.sputniknews.com/20220110/سديم-رأس-القرد-الوجه-الجميل-لـفتاة-ساحرة-في-الفضاء-فيديو-1055190443.html
سديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو
سديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو
التقط تليسكوب "هابل" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشهدا جميلا لأحد أكثر الصور سحرا في الفضاء، والذي حاز على الكثير من الاهتمام في وسائل التواصل... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T18:52+0000
2022-01-10T18:52+0000
مجتمع
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ونشرت الصفحة الرسمية لتلسكوب "هابل" على "إنستغرام" مقطع فيديو جميل لسديم "رأس القرد" المذهل والذي يشكل مجموعة فريدة جدا من النجوم المنتشرة في أعماق الكون.وأشار التعليق المرفق بالمشاهد إلى أن هذه السديم يبعد حوالي 6400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض في مجرة أوريون، ويعرف باسم سديم "رأس القرد" ويحمل الرمز "NGC 2174".ويظهر السديم في المشاهد، كما شبهه البعض في التعليقات، على شكل فتاة ترتدي فستانا جميلا طويلا مع خصر نحيل وتمد يدها جانبا، في صورة تشبه إلى حد ما، الأميرة الجميلة في الفيلم الخيالي الشهير "الحسناء والوحش"، لكن بلا وحش، لحسن الحظ.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/قرش-يتراجع-عن-مهاجمة-غطاس-تحت-تهديد-السلاح-فيديو-1055187616.html
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مجتمع, نادي الفيديو

سديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو

18:52 GMT 10.01.2022
© pixabay/WikiImagesدسيم غامش من الفضاء
دسيم غامش من الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© pixabay/WikiImages
تابعنا عبر
التقط تليسكوب "هابل" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشهدا جميلا لأحد أكثر الصور سحرا في الفضاء، والذي حاز على الكثير من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت الصفحة الرسمية لتلسكوب "هابل" على "إنستغرام" مقطع فيديو جميل لسديم "رأس القرد" المذهل والذي يشكل مجموعة فريدة جدا من النجوم المنتشرة في أعماق الكون.
وأشار التعليق المرفق بالمشاهد إلى أن هذه السديم يبعد حوالي 6400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض في مجرة أوريون، ويعرف باسم سديم "رأس القرد" ويحمل الرمز "NGC 2174".
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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ويظهر السديم في المشاهد، كما شبهه البعض في التعليقات، على شكل فتاة ترتدي فستانا جميلا طويلا مع خصر نحيل وتمد يدها جانبا، في صورة تشبه إلى حد ما، الأميرة الجميلة في الفيلم الخيالي الشهير "الحسناء والوحش"، لكن بلا وحش، لحسن الحظ.
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