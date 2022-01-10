سديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو

ونشرت الصفحة الرسمية لتلسكوب "هابل" على "إنستغرام" مقطع فيديو جميل لسديم "رأس القرد" المذهل والذي يشكل مجموعة فريدة جدا من النجوم المنتشرة في أعماق الكون.وأشار التعليق المرفق بالمشاهد إلى أن هذه السديم يبعد حوالي 6400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض في مجرة أوريون، ويعرف باسم سديم "رأس القرد" ويحمل الرمز "NGC 2174".ويظهر السديم في المشاهد، كما شبهه البعض في التعليقات، على شكل فتاة ترتدي فستانا جميلا طويلا مع خصر نحيل وتمد يدها جانبا، في صورة تشبه إلى حد ما، الأميرة الجميلة في الفيلم الخيالي الشهير "الحسناء والوحش"، لكن بلا وحش، لحسن الحظ.
ويظهر السديم في المشاهد، كما شبهه البعض في التعليقات، على شكل فتاة ترتدي فستانا جميلا طويلا مع خصر نحيل وتمد يدها جانبا، في صورة تشبه إلى حد ما، الأميرة الجميلة في الفيلم الخيالي الشهير "الحسناء والوحش"، لكن بلا وحش، لحسن الحظ.