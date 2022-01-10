سوريا تعتزم طرح ترخيص مشغل ثالث للهاتف المحمول

ونقلت رويترز أن هيئة الاتصالات السورية انتهت من مسودة ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول، فيما لم يتضمن بيان الهيئة التفاصيل المالية للترخيص الجديد أو موعد الطرح.في سياق متصل، التقى السفير الإيراني في دمشق، مهدي سبحاني، بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر خليل، لمناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين.وأفادت وكالة فارس، يوم السبت الماضي، بأن سبحاني وخليل بحثا السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية.وصرح الوزير سامر الخليل بأن "الحكومات اتجهت مؤخرا لإعادة ربط الهيئات بوزارة معينة لسهولة تواصل مدير هيئة الاستثمار مع الوزارة المعنية والاستفادة من الفنيين والكفاءات".وأشار الوزير إلى أن هوية الاقتصاد السوري لم تعد هوية بلون واحد، وضرب مثلاً على ذلك الصين التي تعمل بشكل رأسمالي وحرية الحركة.