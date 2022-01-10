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شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
انطلقت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:30+0000
2022-01-10T13:30+0000
مجتمع
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وفقًا لموقع "Sport.es" فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و"متعب" من مانشستر يونايتد.يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/رونالدو-يعبر-عن-عدم-رضاه-بما-يحققه-في-مانشستر-يونايتد-1054834748.html
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مجتمع

شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة

13:30 GMT 10.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
تابعنا عبر
انطلقت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي.
وفقًا لموقع "Sport.es" فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و"متعب" من مانشستر يونايتد.
يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.
رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
رونالدو يعبر عن عدم رضاه بما يحققه في مانشستر يونايتد
1 يناير, 18:47 GMT
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