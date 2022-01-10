https://arabic.sputniknews.com/20220110/شائعات-العام-الجديد-تربط-رونالدو-بالانتقال-إلى-برشلونة-1055176052.html

شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة

شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة

انطلقت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T13:30+0000

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مجتمع

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وفقًا لموقع "Sport.es" فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و"متعب" من مانشستر يونايتد.يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/رونالدو-يعبر-عن-عدم-رضاه-بما-يحققه-في-مانشستر-يونايتد-1054834748.html

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مجتمع