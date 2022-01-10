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https://arabic.sputniknews.com/20220110/شائعات-العام-الجديد-تربط-رونالدو-بالانتقال-إلى-برشلونة-1055176052.html
شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
انطلقت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:30+0000
2022-01-10T13:30+0000
2022-01-10T13:30+0000
مجتمع
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وفقًا لموقع "Sport.es" فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و"متعب" من مانشستر يونايتد.يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/رونالدو-يعبر-عن-عدم-رضاه-بما-يحققه-في-مانشستر-يونايتد-1054834748.html
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مجتمع
شائعات العام الجديد تربط رونالدو بالانتقال إلى برشلونة
انطلقت شائعات قوية مؤخرا في الأوساط الرياضية العامية، تفيد برغبة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيترك النادي الإنجليزي.
وفقًا لموقع "Sport.es"
فإن لاعب كرة القدم البرتغالي غير راضٍ عن الوضع و"متعب" من مانشستر يونايتد.
يشار إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز على وفاق جيد مع قيادة برشلونة ومستعد لدعوة النادي لتعزيز البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.
رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس مع انطلاقة هذا الموسم ليعود إلى مانشستر يونايتد.