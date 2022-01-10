https://arabic.sputniknews.com/20220110/صحيفة-المعتمدون-الأمنيون-لحلف-الناتو-ليسوا-حلفاء-مفيدين-1055186605.html

صحيفة: المعتمدون الأمنيون لحلف الناتو ليسوا حلفاء مفيدين

صحيفة: المعتمدون الأمنيون لحلف الناتو ليسوا حلفاء مفيدين

يعتبر العديد ممن يسمون بحلفاء أمريكا مسؤولية كبيرة وليسوا أصولا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بل قد يكونون أفخاخا محتملة يمكن أن تورط أمريكا في مواجهات... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:45+0000

2022-01-10T16:45+0000

2022-01-10T16:45+0000

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الناتو

أمريكا

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وبحسب صحيفة "nationalinterest" الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان لدى المسؤولين الأمريكيين مفهوم توسعي غير ملائم لما يشكل حلفاء استراتيجيين جديرين بالاهتمام للولايات المتحدة، حيث في كثير من الحالات، يكون "الحلفاء" الذين تروج لهم واشنطن عبارة عن دول صغيرة وضعيفة، وعديمي الجدوى عسكريا، كما يمكن أن يكون بعضهم على علاقة سيئة مع دول مجاورة أكثر قوة.وتقول الصحيفة أنه من الأفضل لواشنطن أن تصبح أكثر انتقائية بشأن الدول التي تدرجها في قائمة الحلفاء الخاصة بها، ويجب على قادة الولايات المتحدة التوقف عن رفع مستوى التابعين إلى مرتبة الحلفاء.وتتابع الصحيفة، أنه عندما وصف المسؤولون الأمريكيون الأنظمة التي نصبتها واشنطن من خلال القوة العسكرية في أفغانستان والعراق بالحلفاء، أصبح من الواضح أنهم فقدوا حتى الحد الأدنى من فهم هذا المفهوم، حيث أصبحت هذه النقطة واضحة تماما عندما انهار عميلهم الأفغاني بين عشية وضحاها تقريبا في مواجهة هجوم طالبان العسكري، وحان الوقت لكي يقوم صانعو السياسة في الولايات المتحدة بعمل أفضل.وبحسب المقال، كانت المشاكل المتعثرة فيما يتعلق بالحصول على شركاء أمنيين ضعفاء للولايات المتحدة واضحة حتى خلال الحرب الباردة، وأصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهذا ما أكده الفشل الذريع في أفغانستان (وقبله في جنوب فيتنام)، وبالتالي فإن هذه المشكلة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة موجودة في عدة اتجاهات.مع ذلك، أصبح الخلل أكثر حدة فيما يتعلق بحملة واشنطن لتوسيع الناتو إلى أوروبا الشرقية، فمنذ منتصف التسعينيات، عملت الإدارات الأمريكية على إضافة مجموعة من أعضاء الناتو الجدد، وقد فعلت ذلك بقدر أقل من الانتقائية وحسن التقدير مما يستخدمه بعض الأشخاص لاكتساب أصدقاء على فيسبوك.العديد من هؤلاء الأعضاء الجدد ليس لديهم الكثير ليقدمونه للولايات المتحدة كشركاء أمنيين، فيما يعتبر البعض الأخيرة دولا صغيرة، أو تكاد تكون متناهية الصغر.كأصول اقتصادية، فإن أهميتها محدودة بالتأكيد، أما عسكريا، فهي أقل قيمة، إذ من الصعب رؤية كيف يعزز حلفاء الناتو الجدد، مثل ألبانيا وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، قوة أمريكا وأمنها، ويجب أن تكون هذه النقطة واضحة بناءً على حجم السكان وحده.وتتابع الصحيفة، ومن غير المرجح أن تثير القوات العسكرية التي يمكن لحلفائنا الجدد في الناتو نشرها الخوف في روسيا أو أي معتد محتمل آخر، حيث تتكون القوات المسلحة الألبانية من 8500 فرد في الخدمة الفعلية، وتتألف سلوفينيا من 8500، ومقدونيا الشمالية لديها 9000 فرد، ويبلغ إجمالي قوة الخدمة الفعلية في الجبل الأسود 2400 جندي، وبالمقارنة، يوجد في دائرة شرطة أوستن بولاية تكساس 2422 فردًا في صفوفها.ويتابع الكاتب، من المؤكد أن إصدار الحرب الباردة لحلف الناتو كان يضم أيضا بعض الدول الصغيرة كأعضاء، وأبرزها لوكسمبورغ وأيسلندا. ومع ذلك، كان هؤلاء الأعضاء موجودين داخل أوروبا الغربية المستقرة والديمقراطية. كان دفاعهم أيضًا لا ينفصل جغرافيًا عن مهمة واشنطن في حماية اللاعبين العسكريين والاقتصاديين المهمين، مثل ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا العظمى، مما بدا أنه قوة عظمى شمولية ذات طموحات توسعية.كان هذا الوضع مختلفًا نوعًا ما عن قرار واشنطن غير المبرر بعد الحرب الباردة لإدارة أمن الدول الصغيرة المتشاحنة في البلقان المضطربة بشكل مزمن، ومنذ منتصف التسعينيات ، تورطت الولايات المتحدة في الخلافات الضيقة في المنطقة، لكن منح بعض الدول عضوية الناتو زاد من تعرض أمريكا لمخاطر وأعباء لا داعي لها.تغازل الولايات المتحدة اليوم خطرا فيما يتعلق بعملائها الصغار في أوروبا الشرقية، كان قرار الرئيس جورج دبليو بوش دعم طلبات انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث لعضوية الناتو - ولا يزال - استفزازيا للغاية لروسيا، حيث تتجسد إحدى الطرق الحاسمة لتقليل خطر الاشتباكات المسلحة بين القوى العظمى في إظهار الاحترام المتبادل لمناطق النفوذ الخاصة بكل منها، إلا أن واشنطن انتهكت هذا المبدأ مرارا وتكرارا بدفع الناتو للتوسع حتى حدود روسيا.كانت إضافة جمهوريات البلطيق في عام 2004 أخطر خطوة في تلك العملية، كما في حالة الإضافة اللاحقة لدول البلقان الصغيرة إلى الناتو، ليس لدى دول البلطيق الثلاثة الكثير لتقدمه من حيث القدرات العسكرية، ولن تكون إستونيا التي يبلغ قوامها 6700 جندي، أو لاتفيا بـ5500 جندي، أوحتى ليتوانيا مع 20500 جندي، عاملاً هامًا إذا اندلعت الحرب بين الناتو وروسيا.ومع ذلك، فإن عيوب جعل جمهوريات البلطيق تابعة لأمن الولايات المتحدة تذهب إلى أبعد من عدم أهميتها كلاعبين عسكريين، فقد كانت تلك البلدان الثلاثة ذات يوم جزءًا من كل من روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي، ولا تزال الأقليات العرقية الروسية تعيش في كل من إستونيا ولاتفيا، وكان الكرملين قد اشتكى في مناسبات عديدة منذ استقلال جمهوريات البلطيق في نهاية عام 1991 من أن السكان الروس يعانون من التمييز وسوء المعاملة، وفي الواقع، ظهر هذا الادعاء قبل فترة طويلة من تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا، ولا تزال العلاقات بين الكرملين والأراضي السابقة متوترة بسبب هذه القضية.وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن حلفاء واشنطن في منطقة البلطيق يتنازعون الآن مع "العميل الرئيسي" لموسكو في المنطقة، بيلاروسيا، بحسب الصحيفة. وتقول الصحيفة: في صيف وخريف عام 2021، اتهمت لاتفيا وليتوانيا (إلى جانب الاتحاد الأوروبي) بيلاروسيا بمحاولة استخدام تدفق لاجئي الشرق الأوسط كشكل من أشكال "الحرب المختلطة". حتى أن الحكومة الليتوانية طلبت من حرس حدودها استخدام القوة إذا لزم الأمر لمنع استمرار دخول المهاجرين. وبعد وقت قصير، فرضت لاتفيا حالة الطوارئ للتعامل مع نفس القضية. قبل ذلك بأسابيع قليلة، عززت ليتوانيا حاجزها الحدودي من خلال إقامة سياج بأسلاك شائكة، وسرعان ما حذت لاتفيا حذوها. كما أدت جولة جديدة من التدريبات العسكرية واسعة النطاق بين روسيا وبيلاروسيا (تُجرى كل أربع سنوات) في سبتمبر إلى زيادة حدة التوترات.وتضيف الصحيفة: بحكم الحجم والموقع، فإن جمهوريات البلطيق ليست أصولًا استراتيجية ذات مصداقية للولايات المتحدة، بل ستكون بلا حول ولا قوة تقريبًا إذا اتخذت روسيا تحركًا عسكريًا ضدها.خلصت دراسة أجرتها مؤسسة RAND في عام 2016 إلى أن هجوما روسيا سيتجاوز دفاعاتها في غضون ثلاثة أيام تقريبًا، مشيرة أن هذه الدول ليست "حلفاء" للولايات المتحدة بأي معنى؛ إنها معرضة للخطر ويمكن أن تشعل حربًا بين الناتو (الولايات المتحدة بشكل أساسي) وروسيا.وتضيف الصحيفة: "تعتبر علاقة الراعي والعملاء مع جمهوريات البلطيق محفوفة بالمخاطر، وكان قادة الولايات المتحدة غير حكيمين في الضغط من أجل ضمهم إلى حلف الناتو، ومع ذلك، بداية من إدارة جورج دبليو بوش، انخرط المسؤولون في سلوك أكثر تهوراً فيما يتعلق بعضوية التحالف المحتملة لدولتين أخريين، جورجيا وأوكرانيا. لقد فعلوا ذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من الكرملين بأن جعل أي من البلدين (خاصة أوكرانيا) عضوًا في الناتو سيتجاوز الخط الأحمر الذي لا تستطيع موسكو تحمله".وأفاد الموقع أن بوش أقام علاقة حب جيوسياسية حقيقية مع كل من جورجيا وأوكرانيا، وصوّرهما كنماذج للديمقراطيات الناشئة وأشار مرارًا وتكرارًا إلى حلفاء الولايات المتحدة بأكثر المصطلحات توهجًا، مشيرا إلى أن المعارضة الفرنسية والألمانية الحازمة هي الوحيدة التي أحبطت جهود الضغط التي قام بها بوش لحمل الناتو على منح عضوية تبليسي وكييف، حيث انزعجت برلين وباريس من الأدلة على الفساد السياسي والاقتصادي المستشري في كلا البلدين، لكنهما كانتا أكثر قلقًا من أن توسع الناتو الإضافي قد يؤدي إلى أزمة مع موسكو، وقد حالت معارضتهم المستمرة حتى الآن دون إضافة جورجيا وأوكرانيا إلى صفوف الناتو، حتى عندما أضاف الحلف عدة دول صغيرة في البلقان.ومع ذلك، جعلت الإجراءات الأمريكية بشكل متزايد مسألة العضوية الرسمية تمييزًا دون اختلاف، وتشير النتائج إلى أنه حتى العلاقات الأمنية غير الرسمية غير الحكيمة مع الدول العميلة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.وكان بوش قد شجع جورجيا على اتخاذ موقف أكثر حزما ضد استمرار وجود "قوات حفظ السلام" الروسية في منطقتين منفصلتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.وتختتم الصحيفة، أنه "بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة منشغلة بتجهيز وتدريب القوات العسكرية الجورجية، حيث يبدو أن رئيس جورجيا، ميخائيل ساكاشفيلي، قرأ الكثير في تعبيرات واشنطن عن الدعم، وفي أغسطس / آب 2008، شنت قواته هجومًا على الوحدات الروسية في أوسيتيا الجنوبية، وردت موسكو بهجوم واسع النطاق اجتاح قريبًا جزءًا كبيرًا من جورجيا،عندما طلب ساكاشفيلي مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لصد "العدوان" الروسي، أعرب بوش عن دعمه القوي لسيادة جورجيا، لكنه أشار أيضًا إلى أن القوات الأمريكية لن تأتي لإنقاذ تبليسي. حاول العميل للولايات المتحدة خلق مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا من أجل أهدافه الضيقة، لكنه أخطأ في قراءة إشارات واشنطن. ومع ذلك، كانت سياسة الولايات المتحدة الخرقاء مسؤولة جزئيًا على الأقل عن تلك الحلقة الخطيرة".

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