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https://arabic.sputniknews.com/20220110/ظهور-وميض-هائل-في-الصين-قبل-اندلاع-زلزال-ضخمفيديو-1055157799.html
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم أمس الأول السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:55+0000
2022-01-10T06:55+0000
2022-01-10T06:55+0000
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حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/لحظة-وقوع-زلزال-بقوة-55-درجة-في-الصين-فيديو-1054863411.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم أمس الأول السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين.
حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".
سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.
وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.
وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.