تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ظهور-وميض-هائل-في-الصين-قبل-اندلاع-زلزال-ضخمفيديو-1055157799.html
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم أمس الأول السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:55+0000
2022-01-10T06:55+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055157710_70:0:1087:572_1920x0_80_0_0_9d41a37c9353e15c62bad5d883ab0ae7.png
حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/لحظة-وقوع-زلزال-بقوة-55-درجة-في-الصين-فيديو-1054863411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055157710_197:0:960:572_1920x0_80_0_0_5201d9694529de5b6804978b078861dc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو

06:55 GMT 10.01.2022
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم
ظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
تابعنا عبر
سجلت كاميرا مراقبة وميض ضوء قبل الزلزال الذي اندلع يوم أمس الأول السبت، في مقاطعة تشنغهاي بالصين.
حدث وميض ساطع قبل الهزات مباشرة بشكل ملحوظ سجلته كمرات المراقبة بكل وضوح، حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن".
سجلت الكاميرات على الأرجح انفجار محول كهرباء بعيد عن موقع التصوير، بينما وصلت الاهتزازات تحت الأرض إلى المبنى، مما تسبب بظهور الفلاش الذي سبق الهزات.
وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بلغت شدة الزلزال 6.3 على مقياس ريختر.
وفقا لعلماء الزلازل المحليين، كان الشدة 6.9 درجة. ضرب الزلزال منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غرب البلاد، لكن السكان شعروا بالزلزال في بعض المدن الكبيرة.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
لحظة وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في الصين... فيديو
2 يناير, 15:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:12 GMTمصر... إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
08:08 GMTدراسة تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الدورة الشهرية
08:01 GMTإعلام: حكم بسجن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي 4 سنوات
07:44 GMTعلامة عند النوم تحذرك من نقص فيتامين "د"
07:40 GMTمنقرض من 90 مليون سنة... "تنين البحر" الضخم أحد أعظم اكتشافات الحفريات في بريطانيا... صور
07:38 GMTالعراق... استدعاء مسؤولين سابقين بنينوى بعد اختفاء عربات كانت بعدتهم لدى اجتياح "داعش"
07:35 GMTالخارجية الإيرانية تكشف عن جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
07:20 GMTالرئاسة الكازاخية تعلن انعقاد قمة غير اعتيادية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
07:17 GMTإسرائيليان يربطان نفسيهما في مبنى لدى إخلاء الشرطة موقعا استيطانيا بالضفة الغربية.. صورة
07:14 GMTالمجلس العسكري في مالي يرد على عقوبات "إيكواس"
06:59 GMTفتيات من قطاع غزة يواجهن تقاليد المجتمع برياضة كرة السلة
06:55 GMTظهور وميض هائل في الصين قبل اندلاع زلزال ضخم...فيديو
06:53 GMTنشأت في القاهرة والإسماعيلية.. وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي
06:44 GMTالأمن الكازاخستاني يعلن السيطرة على الوضع في البلاد
06:43 GMTالطاقة الأردنية تكشف عدد الآبار الجديدة في حقل الريشة الغازي
06:28 GMTروسيا تقدم طائرة مقاتلة جديدة جاهزة للتصدير إلى العالم
06:17 GMTالخارجية الروسية: لن يكون الحوار مثمرا في جنيف بدون سحب قرار قمة الناتو حول مستقبل أوكرانيا في الحلف
05:54 GMTعلماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
05:51 GMTريابكوف: موسكو ترغب باختبار قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسؤولة
04:14 GMTكازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا