https://arabic.sputniknews.com/20220110/عبد-اللهيان-يؤكد-من-مسقط-عدم-وجود-أي-قيود-أو-استثناءات-في-إقامة-علاقات-جيدة-بين-إيران-ودول-المنطقة-1055183428.html

عبد اللهيان يؤكد من مسقط عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة

عبد اللهيان يؤكد من مسقط عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T15:27+0000

2022-01-10T15:27+0000

2022-01-10T15:27+0000

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء العُماني، فهد بن محمود السعيد، إن "وجهة نظر إيران تجاه الأزمة اليمنية قائمة على الحل السياسي عبر الحوار منذ بداية الأزمة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأعرب عبد اللهيان، عن "تقدير طهران لجهود سلطنة عُمان في نقل السفير الإيراني، حسن إيرلو، - الذي توفى بكورونا - من العاصمة اليمنية صنعاء إلى إيران لتلقي العلاج".والتقى وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق اليوم، نظيره العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي. وبحث الجانبان في هذا اللقاء، آليات رفع مستوى التعاون بين طهران ومسقط؛ وبما يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.ووصل وزير الخارجية الايراني، صباح اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه وفد سياسي، في زيارة رسمية ينوي خلالها إجراء مباحثات في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين العمانيين بشأن القضايا الإقليمية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت في وقت سابق اليوم، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وكشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا.وقال مسجدي، إن "هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات".

https://arabic.sputniknews.com/20210227/إيران-تكشف-حجم-التبادل-التجاري-بينها-ودول-الجوار-خلال-10-أشهر-1048228876.html

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