تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/غوردن-رامزي-تحضير-الطعام-لبوتين-كان-رعبا-حقيقيا--1055182974.html
غوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا
غوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا
كشف الطباخ الاسكتلندي الشهير غوردن رامزي، أنه كان خائفا جدا من إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتسمم الغذائي عندما قام بالطهي له. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T15:11+0000
2022-01-10T15:11+0000
العالم
طباخ
بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049275139_0:0:2063:1160_1920x0_80_0_0_260112418ce464547d0a3f1de6a42b52.jpg
وكان الطباخ الشهير رامزي، 55 عاما، قد قدم أطباقه الشهية لبوتين ثم توني بلير رئيس الوزراء في حفل غداء رقم 10 خلال عام 2000. وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج كيلي كلاركسون في الولايات المتحدة، أنه قدم لهما حساء الطماطم مع الكافيار وباس البحر وتورتة العسل الأسود.وبحسب صحيفة " ذا صانداي"، أشار غوردون رامزي إلى أن فلاديمير بوتين هو من أكثر الشخصيات التي جعلته تشعر بالرهبة والخوف أثناء تحضيره لتلك الوجبات، حيث تملك نجم برنامج "Hell’s Kitchen" رعب حقيقي من أنه قد يتسبب في إصابة الزعيم الروسي بالتسمم الغذائي.وقال رامزي: "كنت أفكر، هل يمكنك أن تتخيل إذا حدث وتسمم هذين الاثنين بالغذاء المحضر من قبلي؟"، مضيفا: "هل يمكنك تخيل نوع العاقبة التي ستلاحقني إن تسببت بذلك؟".ويذكر أنه من أشهر الشخصيات التي حضر لها الطعام أيضا كانت الأميرة ديانا، وذلك في مطعمه في تشيلسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049275139_228:0:2063:1376_1920x0_80_0_0_d668b43ff67fa8d8273aae085b691350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طباخ, بوتين

غوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا

15:11 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSEالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة جنيف مع بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة جنيف مع بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE
تابعنا عبر
كشف الطباخ الاسكتلندي الشهير غوردن رامزي، أنه كان خائفا جدا من إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتسمم الغذائي عندما قام بالطهي له.
وكان الطباخ الشهير رامزي، 55 عاما، قد قدم أطباقه الشهية لبوتين ثم توني بلير رئيس الوزراء في حفل غداء رقم 10 خلال عام 2000. وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج كيلي كلاركسون في الولايات المتحدة، أنه قدم لهما حساء الطماطم مع الكافيار وباس البحر وتورتة العسل الأسود.
وبحسب صحيفة " ذا صانداي"، أشار غوردون رامزي إلى أن فلاديمير بوتين هو من أكثر الشخصيات التي جعلته تشعر بالرهبة والخوف أثناء تحضيره لتلك الوجبات، حيث تملك نجم برنامج "Hell’s Kitchen" رعب حقيقي من أنه قد يتسبب في إصابة الزعيم الروسي بالتسمم الغذائي.
وقال رامزي: "كنت أفكر، هل يمكنك أن تتخيل إذا حدث وتسمم هذين الاثنين بالغذاء المحضر من قبلي؟"، مضيفا: "هل يمكنك تخيل نوع العاقبة التي ستلاحقني إن تسببت بذلك؟".
ويذكر أنه من أشهر الشخصيات التي حضر لها الطعام أيضا كانت الأميرة ديانا، وذلك في مطعمه في تشيلسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب المغرب - سبوتنيك عربيالمغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر 15:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTمقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بالأسلحة الرشاشة شرقي سوريا
16:01 GMTرئيسا وفدي موسكو وواشنطن لم يتصافحا في محادثات فيينا... فيديو
15:58 GMTالمغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر
15:50 GMTطبيبة أسنان تلقن زوجها الخائن درسا في التخلي
15:40 GMTاستقصائي... "سبوتنيك" توثق عمليات بيع للمهاجرين بين عصابات داخل ليبيا عبر "الفدية الدوارة"
15:32 GMTإثيوبيا... الإفراج عن سجناء سياسيين ليس بينهم "أعضاء تيغراي" لضمان الوحدة الوطنية
15:27 GMTعبد اللهيان يؤكد من مسقط عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة
15:20 GMTمئات آلاف الدولارات ستنهمر على (تيتا) حال تأهل سوريا إلى كأس العالم
15:19 GMTمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي
15:11 GMTغوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا
15:10 GMTآخر تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الإصابة بكورونا... حصل على 3 جرعات من اللقاح
15:00 GMTاليابانيات يحتفلن ببلوغ سن الرشد
14:56 GMTالرئيس الفرنسي يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن لمن حكم عليه بأقل من عام
14:55 GMTمحمد رمضان يكشف اسم مسلسله الرمضاني المقبل... وينشر لأول مرة صورا من الكواليس
14:52 GMTكم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟
14:50 GMTاكتشاف كائن جوراسي عملاق تمتد عظامه على مساحة واسعة من الأرض... صور وفيديو
14:46 GMTاتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي
14:45 GMTالعثور على عقيد بلجنة الأمن القومي ميتا في كازاخستان
14:41 GMT‏"هونور" تطرح أول هواتفها القابلة للطي... القادم بقوة لهزيمة "سامسونغ"
14:38 GMTالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمن يقيم عرسا أو عزاء في الكويت