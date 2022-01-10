غوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا

وكان الطباخ الشهير رامزي، 55 عاما، قد قدم أطباقه الشهية لبوتين ثم توني بلير رئيس الوزراء في حفل غداء رقم 10 خلال عام 2000. وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج كيلي كلاركسون في الولايات المتحدة، أنه قدم لهما حساء الطماطم مع الكافيار وباس البحر وتورتة العسل الأسود.وبحسب صحيفة " ذا صانداي"، أشار غوردون رامزي إلى أن فلاديمير بوتين هو من أكثر الشخصيات التي جعلته تشعر بالرهبة والخوف أثناء تحضيره لتلك الوجبات، حيث تملك نجم برنامج "Hell’s Kitchen" رعب حقيقي من أنه قد يتسبب في إصابة الزعيم الروسي بالتسمم الغذائي.وقال رامزي: "كنت أفكر، هل يمكنك أن تتخيل إذا حدث وتسمم هذين الاثنين بالغذاء المحضر من قبلي؟"، مضيفا: "هل يمكنك تخيل نوع العاقبة التي ستلاحقني إن تسببت بذلك؟".ويذكر أنه من أشهر الشخصيات التي حضر لها الطعام أيضا كانت الأميرة ديانا، وذلك في مطعمه في تشيلسي.
كشف الطباخ الاسكتلندي الشهير غوردن رامزي، أنه كان خائفا جدا من إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتسمم الغذائي عندما قام بالطهي له.
وكان الطباخ الشهير رامزي، 55 عاما، قد قدم أطباقه الشهية لبوتين ثم توني بلير رئيس الوزراء في حفل غداء رقم 10 خلال عام 2000. وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج كيلي كلاركسون في الولايات المتحدة، أنه قدم لهما حساء الطماطم مع الكافيار وباس البحر وتورتة العسل الأسود.
وبحسب صحيفة " ذا صانداي"، أشار غوردون رامزي إلى أن فلاديمير بوتين هو من أكثر الشخصيات التي جعلته تشعر بالرهبة والخوف أثناء تحضيره لتلك الوجبات، حيث تملك نجم برنامج "Hell’s Kitchen" رعب حقيقي من أنه قد يتسبب في إصابة الزعيم الروسي بالتسمم الغذائي.