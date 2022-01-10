https://arabic.sputniknews.com/20220110/فتيات-من-قطاع-غزة-يواجهن-تقاليد-المجتمع-برياضة-كرة-السلة--1055157922.html

فتيات من قطاع غزة يواجهن تقاليد المجتمع برياضة كرة السلة

فتيات من قطاع غزة يواجهن تقاليد المجتمع برياضة كرة السلة

فتيات من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، اجتمعن على حب كرة السلة، وبحماس وتصميم تحدين عادات المجتمع وتقاليده، وأثبتن أن الرياضة ليست حكراً على الرجال، ليجدن في... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T06:59+0000

2022-01-10T06:59+0000

2022-01-10T06:59+0000

مجتمع

فلسطين

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داخل نادي بيت حانون الرياضي اجتمعت عشرات الفتيات على حب الرياضة وخاصة كرة السلة، حلمهنّ أن يصبحن لاعبات كرة سلة كبيرات، بعد نجاح التجربة الأولى في القطاع من خلال إنشاء فريق خاص للفتيات على غرار غيره من الفرق الرياضية الخاصة بالشباب، وتقول مدربة كرة السلة مها شبات لوكالة "سبوتنيك" :" نساعد الفتيات على تجاوز التحديات والمعيقات المحيطة بهن، من خلال تطوير مهاراتهنّ في رياضة كرة السلة، خاصة وأن المنطقة التي نعيش بها تضررت كثيرا خلال الحرب الأخيرة على القطاع، وهذا كان له الأثر النفسي عليهن، وكذلك نساعدهن في تحقيق احلامهن في هذه الرياضة والوصول إلى مستويات متقدمة".التشجيع الوحيد الذي قدم للفتيات من الأهل والعائلة والمقربين، أما المجتمع بصفة عامة فيرفض الرياضة بشكل عام للفتيات، ويرى فيها عيباً كبيراً، لكن هؤلاء الفتيات يتحدين المجتمع، ويقاومنه عن طريق إثبات أهمية الرياضة للإناث، وتقول لاعبة كرة السلة راما عاشور: "حلمي من الصغر أن أصبح رياضية مشهورة، فالرياضة أصبحت جزءاً من حياتي اليومية، وعندما بدأت في رياضة كرة السلة كانت نظرة المجتمع سلبية، لكني لم التفت لهذا بل كان حافزاً لي للاستمرار"، وتضيف إسراء شبات وهي لاعبة كرة سلة في نادي بيت حانون للفتيات نحاول أن نصبح أكثر قوة ومهارة، ونأمل أن نمثل فلسطين في الخارج ونحصل في المستقبل على إنجاز محلي ودولي ونغير نظرة المجتمع لرياضة الإناث".حصار قطاع غزة ونظرة المجتمع يمثلان تحديا أمام طموحات هؤلاء الفتيات، لكن العزيمة والإصرار يدفعهن للاستمرار، فيبدو لا شيء سيوقف أحلامهن عن التحقق، فالرياضة أصبحت جزءاً من حياتهن، تدخل الفرح والسرور أمام واقع يعاكس أحلامهن.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, فلسطين