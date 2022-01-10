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https://arabic.sputniknews.com/20220110/فيديوهات-متبادلة-تشعل-أزمة-أحلام-والكبيسي-والسلطات-الكويتية-تصدر-قرارا-فوريا-1055179905.html
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة أحلام والكبيسي... والسلطات الكويتية تصدر قرارا فوريا
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة أحلام والكبيسي... والسلطات الكويتية تصدر قرارا فوريا
ردت السلطات الكويتية على الفنانة الإماراتية، أحلام، التي آثارت ضجة كبيرة، بعد إعلانها عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر، في حين أن الفنان القطري فهد... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:36+0000
2022-01-10T14:36+0000
أخبار الكويت
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وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانَين خليجيين، مبررة إجراءاتها القانونية ضد الفنانين، الذين لم تسمهما، ومرافقيهما، بـ "عدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق (شلونك)، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد".في هذه الأثناء، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي عبر حسابه على "تويتر" ليوضح الإجراءات التي قام بها خلال سفره إلى الكويت، قائلا: إنه عند وصوله إلى الكويت طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة الـ"بي سي آر"، وتم ختم جوازه.وأوضح أنه "قام بعمل فحص بي سي آر مرة أخرى قبل حضوره إحدى حفلات الزفاف، ثم غادر الكويت بعد انتهاء الحفل عائدا إلى قطر".وكانت المطربة الإماراتية أحلام وجهت استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.وقالت أحلام في فيديو لها بموقع إنستغرام، إن الفنان فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.ووجهت أحلام حديثها إلى أمير الكويت وولي عهده، مؤكدة أنه لا يضايقها وجودها في الكويت، لكنها تسأل لماذا استطاع القبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر. وقالت: "هناك 20 سؤالا حول الأمر. وإن الكويت دولة عدل ولذلك توجه خطابها إلى الأمير وولي العهد".وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الأفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.وسألت: "لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح".وأشارت أحلام إلى أنها تود لو وصلت رسائلها إلى وزير الدفاع الكويتي، وأنها تطمئن الجميع أنها "سليمة" ويمكنها المغادرة عبر طائرتها دون أن يتعرض أي شخص لأي خطر.
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أخبار الكويت

فيديوهات متبادلة تشعل أزمة أحلام والكبيسي... والسلطات الكويتية تصدر قرارا فوريا

14:36 GMT 10.01.2022
© Photo / Facebook/ AhlamAlshamsiالمطربة الإماراتية أحلام في برنامج "مجموعة إنسان"
المطربة الإماراتية أحلام في برنامج مجموعة إنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / Facebook/ AhlamAlshamsi
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ردت السلطات الكويتية على الفنانة الإماراتية، أحلام، التي آثارت ضجة كبيرة، بعد إعلانها عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر، في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر في اليوم التالي، دون الخضوع لنفس الشروط.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".
وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانَين خليجيين، مبررة إجراءاتها القانونية ضد الفنانين، الذين لم تسمهما، ومرافقيهما، بـ "عدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق (شلونك)، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد".
في هذه الأثناء، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي عبر حسابه على "تويتر" ليوضح الإجراءات التي قام بها خلال سفره إلى الكويت، قائلا: إنه عند وصوله إلى الكويت طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة الـ"بي سي آر"، وتم ختم جوازه.
وأوضح أنه "قام بعمل فحص بي سي آر مرة أخرى قبل حضوره إحدى حفلات الزفاف، ثم غادر الكويت بعد انتهاء الحفل عائدا إلى قطر".
وكانت المطربة الإماراتية أحلام وجهت استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.
وقالت أحلام في فيديو لها بموقع إنستغرام، إن الفنان فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.
ووجهت أحلام حديثها إلى أمير الكويت وولي عهده، مؤكدة أنه لا يضايقها وجودها في الكويت، لكنها تسأل لماذا استطاع القبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر. وقالت: "هناك 20 سؤالا حول الأمر. وإن الكويت دولة عدل ولذلك توجه خطابها إلى الأمير وولي العهد".
وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الأفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.
وسألت: "لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح".
وأشارت أحلام إلى أنها تود لو وصلت رسائلها إلى وزير الدفاع الكويتي، وأنها تطمئن الجميع أنها "سليمة" ويمكنها المغادرة عبر طائرتها دون أن يتعرض أي شخص لأي خطر.
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