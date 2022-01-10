https://arabic.sputniknews.com/20220110/قرش-يتراجع-عن-مهاجمة-غطاس-تحت-تهديد-السلاح-فيديو-1055187616.html

قرش يتراجع عن مهاجمة غطاس تحت "تهديد السلاح"... فيديو

قرش يتراجع عن مهاجمة غطاس تحت "تهديد السلاح"... فيديو

سجل غطاس لحظات مثيرة جدا مرت به خلال جولته في أعماق البحار حيث وقف وجها لوجه أمام قرش ضخم، لكن وجود أداة صيد خطيرة بيده، قلب الموقف لصالحه. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:46+0000

2022-01-10T16:46+0000

2022-01-10T16:46+0000

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وتظهر المشاهد التي شاركتها صفحة "discoversharks" المتخصصة بعالم البحار على "إنستغرام" قيام أحد الغطاسين المتمرسين بملاحقة سمكة قرش ضخمة في أعماق المياه، لكن هذه المغامرة كادت أن تتحول لمأساة، بعد أن استدار القرش واتجه مباشرة إلى الغطاس.واستدار القرش بشكل مفاجئ وعدّل مساره بعد أن رصد الغطاس خلفه، واتجه بشكل مباشر وواجهه وجها لوجه على مسافة قريبة جدا.ويبدو أن الغطاس كان حذرا خلال جولته الخطيرة في الأعماق، حيث أمسك بيده أداه صيد مزودة برمح مدبب، حيث وجهه بشكل مباشر أمام القرش، الذي شعر بوجود "تهديد بالسلاح" أمام عينيه، فانسحب بهدوء.ورصدت المشاهد حالة التلبك التي أصابت الغواص بعد رحيل القرش، حيث خرج مسرعا إلى سطح المياه، ليأخذ القليل من الأوكسجين، بعد أن استهلكت لحظات التوتر القصيرة الكثير منه.

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