تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/قيس-سعيد-عقوبة-من-وضعوا-تحت-الإقامة-الجبرية-مؤخرا-تصل-إلى-الإعدام-1055192743.html
قيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
قيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل الإعدام، لافتا إلى أن السلطات تملك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:23+0000
2022-01-10T20:23+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
ونشرت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، استقبال سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد خلال اجتماعه بها على أن "القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونا في السجن لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".والأسبوع الماضي وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.وأكد سعيد خلال الاجتماع أنه "تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب".وأضاف سعيد: "ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج أنه تم وضعه في السجن من أجل رأيه أو موقف عبر عنه"، وشدد على أن "القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل".ولفت سعيد إلى أن "عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية".مشددا على أن "هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_68d6171f5d5246707ac4bc0604ee8e8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام

20:23 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل الإعدام، لافتا إلى أن السلطات تملك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة.
ونشرت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، استقبال سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد خلال اجتماعه بها على أن "القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونا في السجن لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك".
والأسبوع الماضي وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وأكد سعيد خلال الاجتماع أنه "تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب".
وأضاف سعيد: "ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج أنه تم وضعه في السجن من أجل رأيه أو موقف عبر عنه"، وشدد على أن "القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل".
ولفت سعيد إلى أن "عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية".
مشددا على أن "هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:44 GMTالرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
20:41 GMTبيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
20:40 GMTزلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
20:38 GMT سمكة تقود "سيارة"... علماء يصدمون بنتائج التجربة الأغرب... صور وفيديو
20:25 GMTما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
20:23 GMTقيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
20:13 GMTرسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
20:06 GMTالخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت
19:58 GMTالدبيبة يدعو لفتح فوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية في ليبيا
19:52 GMT"السيادة السوداني" يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار ويدعو لإشراك الاتحاد الأفريقي
19:51 GMTالادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب
19:45 GMTباكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب
19:10 GMTبعد فوز"الحلبوسي" برئاسة البرلمان العراقي للمرة الثانية... ما مصير الكاظمي وبرهم صالح؟
19:04 GMTمحمد صلاح: المنتخب المصري ليس الأوفر حظا للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
19:02 GMTأول لقاء منذ تعيينه... وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد "أنصار الله" في سلطنة عمان
18:59 GMTنائبة وزير الخارجية الأمريكي: الوفدان الروسي والأمريكي اتفقا في جنيف على عدم السماح بحرب نووية
18:52 GMTسديم "رأس القرد"... الوجه الجميل لـ"فتاة ساحرة" في الفضاء... فيديو
18:52 GMTخبير ليبي: توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة جاء من زاوية تلاقي المصالح
18:39 GMTمستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين
18:34 GMTالخارجية الإيرانية: طهران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن