تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تعلن-تحييد-خليتين-متطرفتين-في-ألما-آتا-1055156466.html
كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا
كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا
أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين، تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا، شارك أعضائهما في أعمال الشغب التي جرت في البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T04:14+0000
2022-01-10T04:17+0000
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054960898_0:0:581:327_1920x0_80_0_0_3defd7096f5a4abf5b7f41be58a4b081.jpg
أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين، تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا، شارك أعضائهما في أعمال الشغب التي جرت في البلاد.وبحسب بيان للجنة الأمن القومي، "جرى تحييد الخليتين المتطرفتين عقب عملية بحث نفذتها اللجنة عن المشاركين في أعمال الشغب الجماعية والأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد لاعتقالهم، فضلا عن تحديد دوافع أعمالهم الإجرامية".وأشارت إلى أن "أعضاء الخليتين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب في المدن الكبرى خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2022 ".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنطونوف-يدعو-القوى-الديمقراطية-في-العالم-لمساعدة-سلطات-كازاخستان-1055155473.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054960898_144:0:581:328_1920x0_80_0_0_663a7da44f22cc832e938cbe76b546fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

04:14 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 04:17 GMT 10.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين، تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا، شارك أعضائهما في أعمال الشغب التي جرت في البلاد.
وبحسب بيان للجنة الأمن القومي، "جرى تحييد الخليتين المتطرفتين عقب عملية بحث نفذتها اللجنة عن المشاركين في أعمال الشغب الجماعية والأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد لاعتقالهم، فضلا عن تحديد دوافع أعمالهم الإجرامية".
وأشارت إلى أن "أعضاء الخليتين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب في المدن الكبرى خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2022 ".
وفي ذات الصدد، وصف وزير خارجية كازاخستان، ييرلان كارين، الأحداث الأخيرة التي وقعت في بلاده بـ" هجوم إرهابي هجين" هدفه زعزعة الاستقرار والانقلاب لاحقا .
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أمس, 23:59 GMT
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
04:14 GMTكازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا
04:11 GMTالعثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق بولاية فلوريدا الأمريكية
03:19 GMTكشف أسباب حريق شقة نيويورك المريع الذي قتل 19 بينهم 9 أطفال
02:43 GMTدول غرب أفريقيا تفرض عقوبات اقتصادية على مالي والسلطات ترد
01:57 GMTالخارجية الروسية: المشاعر المعادية لروسيا داخل الناتو تؤثر على الحوار بين واشنطن وموسكو
01:32 GMTحالات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليونا
00:44 GMT"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات
أمسأنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أمسبعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته العمل عن بعد
أمسزلزال قوي يهز اليونان
أمسريابكوف: المحادثات التمهيدية مع واشنطن صعبة ولكنها عملية ومذهلة
أمسأبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
أمسطبيب نفسي يحذر من 8 آثار كارثية لتعنيف وضرب طفلك
أمسالحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"
أمسالصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
أمسالنقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
أمس"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
أمسأحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
أمسالأهلي المصري يعلن إعارة لاعبه كهربا إلى هاتاي سبور التركي
أمسالأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا