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https://arabic.sputniknews.com/20220110/كم-تبلغ-ثروة-أغنى-رجل-في-عالم-العملات-المشفرة؟--1055181929.html
كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟
كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟
تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:52+0000
2022-01-10T14:52+0000
2022-01-10T14:55+0000
العالم
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وأكدت الوكالة أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.استحوذ رئيس "Binance" على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر شهرة منذ عام 2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم عملات البيتكوين.يمتلك رجل الأعمال أيضًا عملات "Binance Coin"، والتي نمت بنحو 1300% العام الماضي.تقدر بلومبرغ أن "Binance" حققت إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار في عام 2021. في الوقت نفسه، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 8% منذ بداية العام، لتصل إلى 42.4 ألف دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/تحسبا-للأزمة-لماذا-يتهافت-أثرياء-العالم-على-اقتناء-العملات-المشفرة؟-1054861096.html
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العالم
كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟ 14:52 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 10.01.2022)
تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ.
وأكدت الوكالة
أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.
استحوذ رئيس "Binance" على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر شهرة منذ عام 2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم عملات البيتكوين.
يمتلك رجل الأعمال أيضًا عملات "Binance Coin"، والتي نمت بنحو 1300% العام الماضي.
تقدر بلومبرغ أن "Binance" حققت إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار في عام 2021. في الوقت نفسه، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 8% منذ بداية العام، لتصل إلى 42.4 ألف دولار.