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كورونا يجتاح إسرائيل... تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء

كورونا يجتاح إسرائيل... تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T09:20+0000

2022-01-10T09:20+0000

2022-01-10T09:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فيروس كورونا

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان الصحة، إنه تم تسجيل 21 ألفا و501 إصابة مؤكدة بكورونا أمس وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي وباء الوباء.وأوضحت أن الإصابات الجديدة هي من بين نحو 175 ألف اختبار لكورونا جرت أمس، ما يرفع معدل الإصابات إلى 12.31%.وقالت إن معظم المدن الإسرائيلية تم تصنيفها حمراء، أي باتت بؤر لتفشي وباء كورونا "في الواقع، يعيش 79.3% من الإسرائيليين في بلدات حمراء، مقابل 5.1% فقط في مناطق خضراء"، بحسب الصحيفة.وتشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن هناك حاليا 42 ألفا و595 إصابة نشطة بكورونا، وهناك 84 ألفا و700 طالب يخضعون للحجر الصحي، ومن بين العاملين في المجال الطبي هناك 2654 في الحجر، من بينهم 1947 تأكدت إصابتهم بكورونا، وهم 321 طبيبا و549 ممرضة و1077 عاملا في قطاعات أخرى من النظام الصحي.وأمس الأحد، تم تطعيم 66 ألف و200 إسرائيل بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، من بين 320 ألفا تلقوا هذه الجرعة حتى الآن معظمهم في سن 60 عاما فما أعلى.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 17 ألفا و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كان المعدل الأعلى حتى الآن هو ما سجلته إسرائيل الجمعة الماضية، حيث تم الإعلان عن تسجيل إصابة 18 ألفا و780 مواطنا بكورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/إصابة-وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-1055152853.html

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