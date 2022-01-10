ليبيا... خطوات نحو توحيد المؤسسة العسكرية

يأتي هذه اللقاء بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا، ووسط حديث عن بدء تبدل في المواقف وبروز تحالفات غير متوقعة على سطح المشهد السياسي.الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات "البنيان المرصوص"، أحمد الروياتي، رأى في اللقاء خطوة جديدة نحو إرساء الثقة بين الجانبين.واعتبر في حوار عبر "بانوراما"، أن اللقاءات على مستوى القوى العسكرية في ليبيا ستخفف من التباينات بين الفريقين، وتعطي جرعة لإجراء الاستفتاء على الدستور.التفاصيل في الملف الصوتي.
تناقش الحلقة أبعاد اللقاء الذي جمع بين الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، مع الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، لبحث ملف توحيد المؤسسة العسكرية، وتعزيز الثقة بين الطرفين.
يأتي هذه اللقاء بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا، ووسط حديث عن بدء تبدل في المواقف وبروز تحالفات غير متوقعة على سطح المشهد السياسي.
الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات "البنيان المرصوص"، أحمد الروياتي، رأى في اللقاء خطوة جديدة نحو إرساء الثقة بين الجانبين.
واعتبر في حوار عبر "بانوراما"، أن اللقاءات على مستوى القوى العسكرية في ليبيا ستخفف من التباينات بين الفريقين، وتعطي جرعة لإجراء الاستفتاء على الدستور.