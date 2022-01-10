https://arabic.sputniknews.com/20220110/مئات-آلاف-الدولارات-ستنهمر-على-تيتا-حال-تأهل-سوريا-إلى-كأس-العالم-1055183122.html

مئات آلاف الدولارات ستنهمر على (تيتا) حال تأهل سوريا إلى كأس العالم

مئات آلاف الدولارات ستنهمر على (تيتا) حال تأهل سوريا إلى كأس العالم

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق لتوقيع عقد لمدة 6 أشهر مع المدرب الروماني تيتا فاليريو لتدريب منتخب سوريا حتى نهاية... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T15:20+0000

2022-01-10T15:20+0000

2022-01-10T15:20+0000

العالم العربي

رياضة

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدرب تيتا انعقد اليوم في مقر الاتحاد السوري لكرة القدم أكد نبيل سباعي رئيس اللجنة أكد أنه تم التوصل أمس إلى اتفاق مع المدرب تيتا على كامل الشروط والبنود مضيفا: "تيتا وخلال شهر ونصف من المفاوضات حول العقد لم ينقطع عن التمرين والمباريات، ووجدنا أنه من الضروري تلبية رغباته فالمهم أن نصل إلى نتيجة ترضي الجميع".وبالرغم من الأوضاع المالية السيئة التي يعانيها الاتحاد السوري لكرة القدم بسبب الحصار، والصعوبات التي تواجهه في دفع مستحقات المدرب التونسي (المعلول)، بين السباعي أن مدة العقد مع تيتا ستة أشهر، وسيتقاضى تيتا شهرياً 10 آلاف دولار فيما سيتقاضى كادره الفني 15 ألف دولار مضيفا أن الاتحاد الرياضي السوري سيمنح تيتا مكافأة مقدارها 150 ألف دولار إذا تأهل منتخب سوريا إلى الملحق و500 ألف دولار إذا تأهلت المنتخب إلى كأس العالم".وأجاب المدرب الروماني تيتا على أسئلة الصحافيين حول جاهزية منتخب سوريا لخوض المباراتين المصيريتين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية، وعن خياراته الفنية بعد معسكرين داخليين في حلب واعدا بأن يبذل كل جهده مع الكادر المساعد واللاعبين لإسعاد الجماهير السورية في الاستحقاقات القادمة وقال: "منتخب سوريا سيفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز في المباريات القادمة".ويتمتع تيتا بسمعة جماهيرية طيبة في سوريا، وخاصة ضمن المجتمع الرياضي الحلبي الذي لا يزال يستذكر دور (تيتا) وقيادته نادي (الاتحاد الحلبي)، أو (الأهلي الحلبي) كما يروق لعشاقه تسميته، إلى منصة التتويج في بطولة الاتحاد الآسيوي نسخة 2010.وحول الاستعانة باللاعبين المحترفين عمر السومة وعمر خريبين قال تيتا: "بعد أن جئتُ من قطر الجميع يسأل عنهما تحديدا وقبل يومين تحدثت مع عمر الخريبين وهو حاليا مصاب بكورونا وسيعود للتمرينات بعد يومين أو ثلاثة وتحدثت مع عمر السومة وهو مصاب وبدأ التمرين قبل أيام، ومؤكد أنني أريدهما معي وأنا أثق بهما فلديهما إمكانيات وقدرات عالية".ونفى تيتا أي وجود له على موقع فيسبوك أو أنستغرام أو أن يكون تحدث مع أحد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وقال: "لم آتِ إلى سوريا حتى أصطنع المشاكل إنما جئت لأنجز عملاً جيداً، وخلال وجودي في حلب لعشرة أيام أصبحت أعرف من هو تيتا بالنسبة لسوريا فكل الناس في سوريا تحب تيتا وهذا يحملني مسؤولية كبيرة لتحقيق نتائج كبيرة تفرح السوريين".وحول مستوى كرة القدم السورية في ضوء النتائج الأخيرة التي حققتها المنتخبات السورية قال تيتا: "كرة القدم السورية ليست كما هي قبل 10 سنوات وهذا شيء طبيعي بعد الحرب وهذا الوضع كنا نراه في رومانيا قبل 30 سنة لكن من خلال وضع استراتيجيات ارتقت كرة القدم في رومانيا إلى الأعلى، وسوريا لديها مواهب كثيرة لكن يجب أن يكون لديها استراتيجيات أفضل".وحول خياراته لحراس المرمى قال تيتا: "رأيت كل الحراس وهم جميعاً مثل أولادي لكن أستطيع أن أقول بأن إبراهيم عالمية أقوى من خالد عثمان بكل شيء فالعالمة يستطيع أن يلعب بقدميه بشكل أفضل وعثمان حارس جيد".وأشار تيتا إلى أن "قرار تغيير الأرض الافتراضية من الأردن إلى الإمارات كان قراراً موفقاً، حتى نحافظ على ذات مكان الإقامة والتدريب، ولا تتغيّر الأجواء على اللاعبين بأيام قليلة مضيفاً أن "أبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين، والأولوية للاعب الأجهز بدنياً".وأضاف قوطرش: "فوز منتخب سوريا على منتخب تونس شكل نقلة نوعية في سوريا للمدرب تيتا وهي كلمة حق تقال والشارع السوري طلب تيتا ونحن كذلك، ونحن اليوم بحاجة لتجاوز كل الضغوط والصعوبات حتى نذهب إلى ملحق كأس العالم".بدوره صرح الصحفي الرياضي غيث حرفوش لـ"سبوتنيك" أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب تيتا فقد مضى وقت طويل وبقي 17 يوماً على مباراة سوريا والإمارات والمطلوب أن يكون الجميع في جاهزية نفسية وبدنية عالية حتى نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية فالمباراة مفصلية وحاسمة".وأضاف حرفوش أن "المشكلة الأهم أمام الرياضة السورية هي الأموال المجمدة لدى الفيفا وبعد حل هذه المشكلة سيكون هناك أريحية في إقامة معسكرات ومباريات ودية خارجية، حيث لا يمكن تحويل هذه الأموال بسبب العقوبات المفروضة على سوريا ونتمنى من اتحاد كرة القدم القادم أن يجد حلاً لهذه المشكلة".بدوره أشار رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي السورية، بشار محمد، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجمهور السوري هو الداعم رقم واحد للمنتخب السوري وهذا ما شاهدناه في تصفيات كأس العالم الماضية ومنتخب سوريا يحظى بدعم جماهيري هائل".وأردف محمد قائلاً: "نتمنى على الجمهور وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الصبر على تيتا وعلى اللاعبين فهناك لاعبين بحاجة إلى الدعم مثل السومة وخريبين والعالمية فلنحترم خيارات المدرب لكي يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام الإمارات فالفوز فيها سيكون عاملاً داعماً لمنتخبنا وجمهورنا".

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العالم العربي, رياضة