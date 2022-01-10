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https://arabic.sputniknews.com/20220110/ما-تأثير-وضع-الأردن-بالقوائم-الحمراء-لعدة-دول-على-السياحة-والاقتصاد؟-1055192876.html
ما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
ما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
بعد انتعاش محدود حققه قطاع السياحة الأردني عقب عام من الخسائر الاقتصادية الفادحة جراء انتشار فيروس كورونا، يهدد إضافة العديد من البلدان للأردن في القوائم... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T20:25+0000
2022-01-10T20:25+0000
الأردن
فيروس كورونا
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وأضافت قطر وعدة دول عربية وأوروبية الأردن إلى قوائمها الحمراء بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل لافت، فيما حذر وزير السياحة الأردني من تداعيات هذا الأمر.وأكد مراقبون أن إضافة الأردن للقوائم الحمراء لبعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد يعد مؤشرًا خطيرًا، حيث يهدد الموسم السياحي ويضع الاقتصاد الذي بدأ في التعافي مجددًا داخل دائرة الخطر.مؤشر خطيرونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير السياحة الأردني نايف الفايز، قوله إن وضع البلاد على القوائم الحمراء لبعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد "مؤشر خطير".ولفت إلى أن سياحة العبور كانت ناجحة لكن لا يبنى عليها خطط استراتيجية، مشيرًا إلى أن 250 ألف زائر للأردن خلال شهر ديسمبر الماضي.موسم السياحة الدينيةاعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن الأردن حالها حال جميع الدول التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها فرض القيود على القادمين للمملكة، وكذلك القيود على المنشآت.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، زيادة أعداد الإصابات، ووضع الأردن على القوائم الحمراء لعدة دول، جاء في وقت موسم السياحة الدينية في العالم، ما ضاعف الأثر على الأردن.وأكدت أن حجم السياحة في الأساس متراجع وهذا الأمر لن يكون له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي للدولة برمته، لكن التأثير سيصيب فقط قطاع السياحة، وفي انتظار الحكومة لمعرفة مدى إمكانية السيطرة على أعداد المصابين مرة أخرى.خسائر القطاع السياحيبدورها اعتبرت الدكتور صباح الشعار، النائب السابق بمجلس النواب الأردني، أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن بالآونة الأخيرة أعادت إدراج الأردن على قائمة الدول الحمراء وهي الدول الأكثر خطورة بسبب انتشار وباء كورونا مما تسبب في تكبد القطاع السياحي خسائر بعد حالة من التعافي سيطرت على القطاع لفترة محدودة.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، يشكو أصحاب المنشآت السياحية والسياحة العلاجية من تراجع آلاف الحجوزات للعام الحالي بعد وضع الدولة ضمن القائمة الحمراء، وكذلك أثرت تضارب التصريحات الصحية في مخاوف الأشقاء الخليجيين التي تعتبر الأردن واجهتهم السياحية منذ سنوات والسياحة الأرووبية التي ألغت حجوزات أبرمتها مع شركات سياحية لزيارة المواقع الأثرية كالبتراء ووادي رم والعقبة والبحر الميت.وترى الشعار أن تراجع القطاع السياحي الذي يرفد الاقتصاد الأردني بالعملات الأجنبية ويشكل نسبة كبيرة في النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل في نفس القطاع الذي يعاني من تراجع كبير خلال الفترة الحالية، داعية إلى تقديم برامج وخطط لمساعدة القطاع الأكثر تضررا من جائحة كورونا.وسجلت في الأردن 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2349 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1079781 إصابة، وفقا لقناة المملكة الأردنية.
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الأردن, فيروس كورونا

ما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟

20:25 GMT 10.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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بعد انتعاش محدود حققه قطاع السياحة الأردني عقب عام من الخسائر الاقتصادية الفادحة جراء انتشار فيروس كورونا، يهدد إضافة العديد من البلدان للأردن في القوائم الحمراء الموسم السياحي الجديد.
وأضافت قطر وعدة دول عربية وأوروبية الأردن إلى قوائمها الحمراء بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل لافت، فيما حذر وزير السياحة الأردني من تداعيات هذا الأمر.
وأكد مراقبون أن إضافة الأردن للقوائم الحمراء لبعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد يعد مؤشرًا خطيرًا، حيث يهدد الموسم السياحي ويضع الاقتصاد الذي بدأ في التعافي مجددًا داخل دائرة الخطر.

مؤشر خطير

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير السياحة الأردني نايف الفايز، قوله إن وضع البلاد على القوائم الحمراء لبعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد "مؤشر خطير".
وأضاف الفايز أن الوزارة تسعى لمضاعفة أعداد الزوار للأردن خلال الـ3 أعوام المقبلة، لافتا إلى أن عام 2020 لا يقاس عليه في أرقام قطاع السياحة في الأردن، وأن شهر مارس مهم جدا للسياحة في البلاد.
ولفت إلى أن سياحة العبور كانت ناجحة لكن لا يبنى عليها خطط استراتيجية، مشيرًا إلى أن 250 ألف زائر للأردن خلال شهر ديسمبر الماضي.

موسم السياحة الدينية

اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن الأردن حالها حال جميع الدول التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها فرض القيود على القادمين للمملكة، وكذلك القيود على المنشآت.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، زيادة أعداد الإصابات، ووضع الأردن على القوائم الحمراء لعدة دول، جاء في وقت موسم السياحة الدينية في العالم، ما ضاعف الأثر على الأردن.
وأكدت أن حجم السياحة في الأساس متراجع وهذا الأمر لن يكون له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي للدولة برمته، لكن التأثير سيصيب فقط قطاع السياحة، وفي انتظار الحكومة لمعرفة مدى إمكانية السيطرة على أعداد المصابين مرة أخرى.

خسائر القطاع السياحي

بدورها اعتبرت الدكتور صباح الشعار، النائب السابق بمجلس النواب الأردني، أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن بالآونة الأخيرة أعادت إدراج الأردن على قائمة الدول الحمراء وهي الدول الأكثر خطورة بسبب انتشار وباء كورونا مما تسبب في تكبد القطاع السياحي خسائر بعد حالة من التعافي سيطرت على القطاع لفترة محدودة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، يشكو أصحاب المنشآت السياحية والسياحة العلاجية من تراجع آلاف الحجوزات للعام الحالي بعد وضع الدولة ضمن القائمة الحمراء، وكذلك أثرت تضارب التصريحات الصحية في مخاوف الأشقاء الخليجيين التي تعتبر الأردن واجهتهم السياحية منذ سنوات والسياحة الأرووبية التي ألغت حجوزات أبرمتها مع شركات سياحية لزيارة المواقع الأثرية كالبتراء ووادي رم والعقبة والبحر الميت.
وترى الشعار أن تراجع القطاع السياحي الذي يرفد الاقتصاد الأردني بالعملات الأجنبية ويشكل نسبة كبيرة في النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل في نفس القطاع الذي يعاني من تراجع كبير خلال الفترة الحالية، داعية إلى تقديم برامج وخطط لمساعدة القطاع الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
وسجلت في الأردن 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2349 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1079781 إصابة، وفقا لقناة المملكة الأردنية.
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