https://arabic.sputniknews.com/20220110/ما-مصير-الحوار-الوطني-في-ظل-مقاطعة-أحزاب-لبنانية؟-1055174290.html

ما مصير "الحوار الوطني" في ظل مقاطعة أحزاب لبنانية؟

ما مصير "الحوار الوطني" في ظل مقاطعة أحزاب لبنانية؟

تتحضر دوائر القصر الجمهوري في لبنان، لإيجاد الأرضية المطلوبة للحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون أواخر العام المنصرم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T13:04+0000

2022-01-10T13:04+0000

2022-01-10T13:04+0000

لبنان

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ويفترض أن يلتقي عون غدا الثلاثاء، رؤساء الكتل النيابية وبعض الأقطاب السياسية للوقوف على آرائهم بالنسبة إلى الحوار، علماً أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان أول من اعتذر عن المشاركة، مبدياً في إتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية إعطاء الأولوية لإجراء الإنتخابات النيابية في آيار/ مايو المقبل.وعلى الرغم من الخلافات المتصاعدة بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" إلا أن أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدوا أنه لن يرفض الدعوة للحوار الوطني.حزب "القوات اللبنانية" لن يلبي الدعوة إلى الحوار، ويقول النائب عن كتلة "الجمهورية القوية" وهبة قاطيشا لوكالة "سبوتنيك"، إن "الكتلة لن تشارك بهكذا حوار، لأن الحوارات تأتي في أول عهد أي إنسان أو مسؤول يريد فتح الباب على مواضيع معينة، اليوم بآخر العهد يحاولون الدعوة إلى حوار حول مواضيع غير محددة، والداعي يعلم سبب فشل الدولة ككل، ويدعي لحوار حول مواضيع ثانية قد تكون ثانوية بالنسبة لفشل الدولة وسيادة الدولة وقيام الدولة وقيام الجمهورية".واعتبر أن "الدعوة للحوار ما هي إلا محاولة تبييض صورة إما للعهد أو لأهداف إنتخابية القادمة، لا داعي له، ولا نشارك بالحوار إلا إذا كان بالفعل حوار علمي يتناول مواضيع معينة وتتحدد المواضيع حسب خطورتها وأهميتها للمعالجة والحوار حولها".من جهته، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "البلاد بوضع استثنائي، لدينا أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة نظام ومؤسسات دستورية معطلة، اليوم مجلس الوزراء معطل ويوجد خلافات على ملفات كبيرة جداً والرئيس ميشال عون هو الوحيد القاسم على الدستور والوحيد الذي يجب أن يجد حلول بصلاحياته الضيقة"، مضيفاً "ما الحل البديل عن الحوار، وهنا لا يمكن النظر للذي يرفض الحوار سوى بأنهم يريدون الذهاب إلى الاستحقاق الإنتخابي بوضع غير مستقر، واللعب دائماً على الغرائز وعلى مواضيع خلافية ويكون عنوان المرحلة القادمة الخلاف والضياع وعدم الاستقرار".وأشار إلى أن "الحوار مرحب فيه بكل نقطة خلافية، وما هو السبيل الآخر أمام رئيس الجمهورية بصلاحياته الضيقة، لا يستطيع الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء فهل يتفرج في ظل هذا الواقع المحترق". لافتاً إلى أن الرئيس عون حدد مواضيع الحوار، وطلب حوار لبحث الإستراتيجية الدفاعية ولبحث الخطة الاقتصادية، ولا أعتقد أنه يوجد أي عاقل يستطيع أمام هذا المنطق والواقع أن يقول لا للحوار".وأوضح عون أن "الجميع وصل لقناعة بأننا نعيش بظل نظام غير فعال ولا يلاقي الحلول للأزمات التي تطرأ عليه وبحاجة لتغييره، والتغيير نتمنى أن يحدث على البارد بمعنى بإتفاق أو بحوار وليس كل ما أردنا التغيير بالنظام أن نحدث حرب أهلية ونوقع ضحايا وندمر بلدنا، بعقل بارد وبهدوء على طاولة حوار نستطيع بحث هذه الأمور".وعن مصير طاولة الحوار في ظل رفض بعض الأحزاب المشاركة فيها قال عون:" هذا الأمر يرجع لرئيس الجمهورية، يمشي بالطاولة بمن حضر أو يجد حلاً آخراً غير طاولة الحوار".وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دعا في خطابه الأخير لعام 2021 إلى حوار وطني عاجل لبحث ملفات الإستراتيجية الدفاعية وخطة الإنقاذ المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/لبنان-يفتح-باب-الترشح-للانتخابات-النيابية-بدءا-من-غد-الاثنين-وحتى-منتصف-مارس-1055123813.html

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