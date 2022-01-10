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ما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟
ما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟
أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات الشارع، رفضه دعوة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان لإنهاء الأزمة السياسية، مشددا على أن الحل هو إسقاط... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:47+0000
2022-01-10T13:47+0000
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ما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟
وقال تجمع المهنيين في بيان له إنه "اطلع على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة".من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في العنق، خلال احتجاجات في الخرطوم، شهدت اشتباكات مع قوات الأمن.وتعليقا على هذا الموضوع قال القيادي بحركة الإصلاح الآن، حسن رزق، إن: "المقترح الأممي هو جزء من التدخل الخارجي في الشأن السوداني والذي تحاول من خلاله دول مثل أمريكا وبريطانيا أن تقترح الحلول التي تتناسب مع مصالحها من خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يحاول أن يفرض نفسه كوصي أو كحاكم على السودان".كما أكد على أن أي حل في السودان لا يقوم على إجراء انتخابات حرة مباشرة ونزيهة فلن يحل مشاكل البلاد.وأوضح، ميرغني، أن "معظم المكونات السياسية وافقت على الحوار ماعدا الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين والذي يأتي موقفه بسبب أن الشارع إذا توقف عن الحراك الثوري فسيسحب الضغط الذي يشكله بصورة كبيرة على الحكومة وبالتالي قد لا تتشجع الحكومة في المضي قدما وايجاد حلول وسط".للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح" ..إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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ما مصير مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان؟

13:47 GMT 10.01.2022
10-1 Bewodouh Doaa
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أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات الشارع، رفضه دعوة الأمم المتحدة للحوار بين فرقاء السودان لإنهاء الأزمة السياسية، مشددا على أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.
وقال تجمع المهنيين في بيان له إنه "اطلع على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة".
من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في العنق، خلال احتجاجات في الخرطوم، شهدت اشتباكات مع قوات الأمن.
وتتجدد تظاهرات الآلاف من السودانيين في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، احتجاجا على قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر التي كان أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
وتعليقا على هذا الموضوع قال القيادي بحركة الإصلاح الآن، حسن رزق، إن: "المقترح الأممي هو جزء من التدخل الخارجي في الشأن السوداني والذي تحاول من خلاله دول مثل أمريكا وبريطانيا أن تقترح الحلول التي تتناسب مع مصالحها من خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يحاول أن يفرض نفسه كوصي أو كحاكم على السودان".
وشدد على أن مشاكل السودان ينبغي أن تُحل داخل السودان لا من خلال الوساطات الدولية لأن المبعوث الأممي يريد اقصاء بعض الأطراف السودانية من الحوار.
كما أكد على أن أي حل في السودان لا يقوم على إجراء انتخابات حرة مباشرة ونزيهة فلن يحل مشاكل البلاد.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، عثمان ميرغني، إنه: "مع انسداد الأفق وتوقف التفاوض بين الأطراف السودانية لجأت البعثة إلى الدعوة إلى حوار سوداني سوداني، مشيرا إلى أن "دور البعثة يقتصر على جمع الأطراف فقط وتقديم الدعم الفني".
وأوضح، ميرغني، أن "معظم المكونات السياسية وافقت على الحوار ماعدا الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين والذي يأتي موقفه بسبب أن الشارع إذا توقف عن الحراك الثوري فسيسحب الضغط الذي يشكله بصورة كبيرة على الحكومة وبالتالي قد لا تتشجع الحكومة في المضي قدما وايجاد حلول وسط".
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