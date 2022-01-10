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https://arabic.sputniknews.com/20220110/محكمة-أسترالية-تأمر-بالإفراج-عن-ديوكوفيتش-في-غضون-30-دقيقة--1055162404.html
محكمة أسترالية تأمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة
محكمة أسترالية تأمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة
أصدر قاض أسترالي، اليوم الاثنين، أمرا بإخلاء سبيل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الفور من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:05+0000
2022-01-10T09:05+0000
أستراليا
تنس
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وذكرت "رويترز" أن القاضي أنطوني كيلي أمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون نصف ساعة وإعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه.وأحيا قرار القاضي فرصة المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.وعلى الرغم من الأمر القضائي، أفاد محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة أن وزير الهجرة الأسترالي يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.وانتقد القاضي الأسترالي انتقد استجواب اللاعب الصربي الذي استمر لساعات في مطار ملبورن عندما وصل يوم الأربعاء، وقال إن إجراءات الاستجواب الطويل وإلغاء التأشيرة افتقرت إلى المنطق.ويأمل اللاعب الصربي في إحراز لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.لكن بدلا من المشاركة في التدريبات احتجزت السلطات اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله.وأدت الواقعة إلى حدوث مشكلة بين أستراليا وصربيا وأصبحت القضية الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.ورفض ديوكوفيتش، المعارض لإلزامية التطعيم، الإفصاح عن حصوله على التطعيم من عدمه أو سبب سعيه للحصول على إعفاء طبي من أستراليا.لكن الممثلين القانونيين عن ديوكوفيتش قالوا في طعنه إن اللاعب الصربي حصل على الإعفاء لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/أستراليا-تنفي-احتجاز-ديوكوفيتش-أسيرا-وتقول-إنها-ستساعده-على-مغادرة-البلاد-1055068909.html
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أستراليا, تنس

محكمة أسترالية تأمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة

09:05 GMT 10.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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أصدر قاض أسترالي، اليوم الاثنين، أمرا بإخلاء سبيل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الفور من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة.
وذكرت "رويترز" أن القاضي أنطوني كيلي أمر بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون نصف ساعة وإعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه.
وأحيا قرار القاضي فرصة المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.
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وعلى الرغم من الأمر القضائي، أفاد محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة أن وزير الهجرة الأسترالي يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.
وانتقد القاضي الأسترالي انتقد استجواب اللاعب الصربي الذي استمر لساعات في مطار ملبورن عندما وصل يوم الأربعاء، وقال إن إجراءات الاستجواب الطويل وإلغاء التأشيرة افتقرت إلى المنطق.
ويأمل اللاعب الصربي في إحراز لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.
لكن بدلا من المشاركة في التدريبات احتجزت السلطات اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله.
وأدت الواقعة إلى حدوث مشكلة بين أستراليا وصربيا وأصبحت القضية الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.
ورفض ديوكوفيتش، المعارض لإلزامية التطعيم، الإفصاح عن حصوله على التطعيم من عدمه أو سبب سعيه للحصول على إعفاء طبي من أستراليا.
لكن الممثلين القانونيين عن ديوكوفيتش قالوا في طعنه إن اللاعب الصربي حصل على الإعفاء لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.
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