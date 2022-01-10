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https://arabic.sputniknews.com/20220110/مستشار-عون-الحوار-هو-مدخل-أساسي-لحل-جميع-مشاكل-وأزمات-لبنان-1055178841.html
مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح له، اليوم الاثنين، أهمية إجراء الحوار الوطني الذي يجب أن يتخطى الخلافات السياسية البسيطة، معتبرا أن "الخلاف السياسي لا... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:08+0000
2022-01-10T14:08+0000
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مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:"الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية عشية عيد رأس السنة، وتحدث فيها عن ضرورة أن يكون هناك حوار بين الأطراف الأساسية في لبنان، حددها بثلاثة عناوين رئيسية واضحة المعالم وتهم كافة اللبنانيين: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والإستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي".ويرى أبو زيد أن "الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان، خاصة أن هناك فعليا أزمات أساسية وجوهرية تتطلب أن يتم بحثها على طاولة حوار وطني، ولا بد لنا نحن اللبنانيون إلا أن يكون لنا تفاهم وحوار واتفاق حول الإشكاليات الأساسية التي نعاني منها في هذه الفترة العصيبة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان

14:08 GMT 10.01.2022
مستشار عون: الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع مشاكل وأزمات لبنان
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح له، اليوم الاثنين، أهمية إجراء الحوار الوطني الذي يجب أن يتخطى الخلافات السياسية البسيطة، معتبرا أن "الخلاف السياسي لا يجب أن يوصل اللبنانيين إلى خلاف وطني حول الهوية والوجود ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
"الرسالة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية عشية عيد رأس السنة، وتحدث فيها عن ضرورة أن يكون هناك حوار بين الأطراف الأساسية في لبنان، حددها بثلاثة عناوين رئيسية واضحة المعالم وتهم كافة اللبنانيين: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والإستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي".
ويرى أبو زيد أن "الحوار هو مدخل أساسي لحل جميع المشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان، خاصة أن هناك فعليا أزمات أساسية وجوهرية تتطلب أن يتم بحثها على طاولة حوار وطني، ولا بد لنا نحن اللبنانيون إلا أن يكون لنا تفاهم وحوار واتفاق حول الإشكاليات الأساسية التي نعاني منها في هذه الفترة العصيبة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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