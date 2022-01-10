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https://arabic.sputniknews.com/20220110/مشعوذ-كاميروني-يحذر-صلاح-وماني-ومحرز-ويهدد-المنتخب-المصري-سيكون-العقاب-كبيرا-1055160682.html
مشعوذ كاميروني يحذر صلاح وماني ومحرز ويهدد المنتخب المصري.. سيكون العقاب كبيرا
مشعوذ كاميروني يحذر صلاح وماني ومحرز ويهدد المنتخب المصري.. سيكون العقاب كبيرا
تستمر لعبة كرة القدم في إبهار جمهورها بكافة السبل، حيث لم يعد يقتصر الأمر على متابعة نجومها وإنجازاتهم على أرض الملعب، بل لطالما أدهشتنا طرق تفاعل المعجبين في... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T08:31+0000
2022-01-10T08:31+0000
العالم
ليفربول
بطولة إفريقيا
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
مشعوذين
مصر
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ويخرج علينا اليوم مشعوذ كاميروني الأصل، ليقول كلمته التي وجهها لنجوم الدوري الإنجليزي، والتي يبدو أنها حاسمة وجازمة بحسب تصريحاته، حيث حذر المشعوذ الكاميروني نوانكي بوجومبورا منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، في حال تسجيل أي هدف في مرمى منتخب الكاميرون إذا تواجه الفريقان.وبحسب موقع دوت الخليج، فإن تهديدات بوجومبورا جاءت عقب فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الإفتتاحي بكأس أمم إفريقيا.وقال المشعوذ: "لن أرحم أحد يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكأس الأفريقية"، مشيرا إلى أن منتخبه هو من سيتوج بالكأس.ومن باب التأكيد، وجه بوجومبورا نصيحة شديدة اللهجة لنجوم الفرق الإنجليزية: "أنصح محمد صلاح ومحرز وماني بعدم تسجيل الأهداف في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده، لأنني أحتفظ بصور شخصية لهم، إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبير".وأضاف، "أنا متمكن من تسخير طاقة شر قوية، وممارسة طقوس الفودو، وأستعمل أذيال الفئران، ومخ الضباع ومؤخرات القنافد وحليب البعوض في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".وتوعد المشعوذ بالموت كل من اللاعبين المذكورين ومنتخب مصر بالتحديد في حال الوقوف في طريق منتخب الكاميرون نحو الفوز: "وأحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف بطريقنا".وكانت هذه التصريحات قد جاءت بعيد انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الأحد، والتي تُقام فعالياتها في دولة الكاميرون، حيث كانت البداية مع فوز المنتخب الكاميروني على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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العالم, ليفربول, بطولة إفريقيا, الدوري الإنجليزي, محمد صلاح, مشعوذين, مصر

مشعوذ كاميروني يحذر صلاح وماني ومحرز ويهدد المنتخب المصري.. سيكون العقاب كبيرا

08:31 GMT 10.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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تستمر لعبة كرة القدم في إبهار جمهورها بكافة السبل، حيث لم يعد يقتصر الأمر على متابعة نجومها وإنجازاتهم على أرض الملعب، بل لطالما أدهشتنا طرق تفاعل المعجبين في كثير من الأحيان، لتأخذنا أيضا بغرابتها تنبؤات وحكايات المشعوذين في أحيان أخرى.
ويخرج علينا اليوم مشعوذ كاميروني الأصل، ليقول كلمته التي وجهها لنجوم الدوري الإنجليزي، والتي يبدو أنها حاسمة وجازمة بحسب تصريحاته، حيث حذر المشعوذ الكاميروني نوانكي بوجومبورا منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح، في حال تسجيل أي هدف في مرمى منتخب الكاميرون إذا تواجه الفريقان.
وبحسب موقع دوت الخليج، فإن تهديدات بوجومبورا جاءت عقب فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الإفتتاحي بكأس أمم إفريقيا.
وقال المشعوذ: "لن أرحم أحد يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكأس الأفريقية"، مشيرا إلى أن منتخبه هو من سيتوج بالكأس.
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ومن باب التأكيد، وجه بوجومبورا نصيحة شديدة اللهجة لنجوم الفرق الإنجليزية: "أنصح محمد صلاح ومحرز وماني بعدم تسجيل الأهداف في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده، لأنني أحتفظ بصور شخصية لهم، إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبير".
وأضاف، "أنا متمكن من تسخير طاقة شر قوية، وممارسة طقوس الفودو، وأستعمل أذيال الفئران، ومخ الضباع ومؤخرات القنافد وحليب البعوض في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".
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وتوعد المشعوذ بالموت كل من اللاعبين المذكورين ومنتخب مصر بالتحديد في حال الوقوف في طريق منتخب الكاميرون نحو الفوز: "وأحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف بطريقنا".
وكانت هذه التصريحات قد جاءت بعيد انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية 2021، مساء أمس الأحد، والتي تُقام فعالياتها في دولة الكاميرون، حيث كانت البداية مع فوز المنتخب الكاميروني على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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