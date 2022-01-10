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https://arabic.sputniknews.com/20220110/مصدر-لـسبوتنيك-9-قتلى-و4-جرحى-في-انفجار-قرب-مدرسة-بولاية-ننغرهار-الأفغانية-1055166894.html
مصدر لـ"سبوتنيك": 9 قتلى و4 جرحى في انفجار قرب مدرسة بولاية ننغرهار الأفغانية
مصدر لـ"سبوتنيك": 9 قتلى و4 جرحى في انفجار قرب مدرسة بولاية ننغرهار الأفغانية
أكد مصدر محلي لسبوتنيك، اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في ولاية ننغرهار الأفغانية، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:40+0000
2022-01-10T10:40+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
انفجار
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كابول - سبوتنيك. وقال المصدر، إن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة بمنطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.وأشار المصدر إلى أن المصابين نتيجة الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.ولم تعلن جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان (المحظور في روسيا)، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، ينشط في هذه الولاية وأعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.كما لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-في-انفجار-أسطوانة-غاز-بسيارة-شرقي-أفغانستان-1054307931.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, انفجار

مصدر لـ"سبوتنيك": 9 قتلى و4 جرحى في انفجار قرب مدرسة بولاية ننغرهار الأفغانية

10:40 GMT 10.01.2022
© REUTERS / TV/1TVعمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / TV/1TV
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أكد مصدر محلي لسبوتنيك، اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في ولاية ننغرهار الأفغانية، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر، إن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة بمنطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.
وأشار المصدر إلى أن المصابين نتيجة الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.
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ولم تعلن جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان (المحظور في روسيا)، الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، ينشط في هذه الولاية وأعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت طالبان إلى السلطة.
كما لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.
وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.

وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
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