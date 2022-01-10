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مصر... استمرار وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام
مصر... استمرار وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام
قررت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم الإثنين، تمديد وقف التراخيص الخاصة بدور الأيتام لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:50+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قرارها باستمرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، تبدأ في الـ 16 من ديسمبر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر، اليوم الإثنين.وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، أمس الأحد، بتجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في محافظة بني سويف، جاء ذلك بعدما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.من جانبه نفى الأمين التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة، مطالبا بشهادة دعاء حافظ مشرفة دار الأيتام، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر... استمرار وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام

09:50 GMT 10.01.2022
© Sputnik . salma khtabوزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . salma khtab
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قررت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم الإثنين، تمديد وقف التراخيص الخاصة بدور الأيتام لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقل موقع "مصراوي" عن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قرارها باستمرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، تبدأ في الـ 16 من ديسمبر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر، اليوم الإثنين.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، أمس الأحد، بتجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في محافظة بني سويف، جاء ذلك بعدما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
من جانبه نفى الأمين التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة، مطالبا بشهادة دعاء حافظ مشرفة دار الأيتام، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
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