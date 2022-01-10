https://arabic.sputniknews.com/20220110/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-في-هجوم-بالأسلحة-الرشاشة-شرقي-سوريا-1055184698.html

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بالأسلحة الرشاشة شرقي سوريا

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بالأسلحة الرشاشة شرقي سوريا

شن مسلحون موالون للجيش الأمريكي حملة اعتقالات بحق أبناء القبائل العربية، بعد ساعات من فضهم لمظاهرة شعبية خرجت ضدهم بريف محافظة الرقة السورية،في حين قتل مسلحان... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:04+0000

2022-01-10T16:04+0000

2022-01-10T16:04+0000

العالم العربي

سوريا

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وأفادت مصادر محلية بريف الرقة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن مسلحي تنظيم"قسد" الموالي للجيش الأمريكي ،شنوا حملة مداهمات واعتقالات، اليوم الاثنين 10 كانون الثاني /يناير، بحق أبناء القبائل العربية في بلدة السويدية بريف الرقة الغربي، بعد اقتحامها الانتشار فيها عبر المدرعات والسيارات العسكرية.وتابعت المصادر أن مسلحي تنظيم"قسد" انتشروا بشكل كثيف في بلدة السويدية الكبيرة غربي محافظة الرقة ،وفرضوا حظراً تجوال فيها وقوموا بإطلاق الرصاص العشوائي لإرهاب سكانها، واعتقلوا أكثر من 50 شخص مدني شاركوا بالمظاهرة التي تطالب بتحسين الوضع المعيشي والمناهضة لممارسات تنظيم"قسد" يوم أمس الأحد.وأمس، قتل مدنيان من أبناء القبائل العربية، أحدهما طفل، وأصيب أخرين بجروح متفاوتة في ريف محافظة الرقة شرقي سوريا، برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي، قبل أن يتمكن أبناء القبائل من طرد المسلحين ودورياتهم العسكرية من المنطقة.وفي سياق أخر، قتل مسلحان من تنظيم "قسد" وأصيب آخرين بجروح متفاوتة في هجوم مسلح استهدف سيارتهم في الرقة، اليوم الاثنين 10 كانون الثاني/يناير، نفذه مجموعة من أبناء القبائل العربية.وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن مجهولون استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" في قرية (كسرة شيخ الجمعة)، بريف الرقة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل مسلحين وإصابة آخر بجروح بليغة وتم نقله إلى المشفى الوطني في الرقة.وكانت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أكدت مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بجروح خطيرة، في قصف مدفعي للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، استهدف، يوم الأحد، منصة صواريخ تابعة لــ "قسد" في محيط قرية بيرخان في ريف مدينة تل أبيض شمالي الرقة.وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالين له شرقي سوريا، أزمات متعددة من انقطاع السكر والمحروقات والخبز وارتفاع أسعارها، مع توسع حالة المقاومة الشعبية و العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح، والقيام بحملات الاعتقال التعسفية بحق الشبان من أبناء القبائل العربية بحجة "التجنيد الإجباري" وتهم كاذبة تتعلق بالإرهاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/قسد-تختطف-مواطنين-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-بغطاء-أمريكي-1054819138.html

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