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https://arabic.sputniknews.com/20220110/منقرض-من-90-مليون-سنة-تنين-البحر-الضخم-أحد-أعظم-اكتشافات-الحفريات-في-بريطانيا-صور-1055158720.html
منقرض من 90 مليون سنة... "تنين البحر" الضخم أحد أعظم اكتشافات الحفريات في بريطانيا... صور
منقرض من 90 مليون سنة... "تنين البحر" الضخم أحد أعظم اكتشافات الحفريات في بريطانيا... صور
تم العثور على "تنين البحر" ضخم يعود إلى عصور ما قبل التاريخ والذي تم اكتشافه في منطقة ميدلاندز على أنه أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T07:40+0000
2022-01-10T07:40+0000
مجتمع
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يعتبر "الإكثيوصور"، الذي يبلغ عمره حوالي 180 مليون عام ويبلغ طوله حوالي 10 أمتار وجمجمه تزن حوالي طن، أكبر وأكمل أحفورة من نوعها تم العثور عليها في المملكة المتحدة.اكتشفها جو ديفيس من"Leicestershire" التنين أثناء التجفيف الروتيني للجزيرة في فبراير/شباط 2021، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.تم اكتشاف أول "إكثيوصور"، والتي تسمى تنانين البحر لأنها تميل إلى أن يكون لها أسنان وعينان كبيرتان للغاية تشبه التنانين، من قبل صائدة الحفريات وعالمة الحفريات ماري أنينج في أوائل القرن التاسع عشر.قال دين لوماكس، عالم الحفريات الذي درس أنواع إكثيوصور السابقة: "على الرغم من وجود العديد من أحافير الإكثيوصورات في بريطانيا، فمن اللافت للنظر أن إكثيوصور روتلاند هو أكبر هيكل عظمي تم العثور عليه في المملكة المتحدة. إنه اكتشاف غير مسبوق حقًا وأحد أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني ".ظهرت الإكثيوصورات، وهي زواحف بحرية، لأول مرة منذ حوالي 250 مليون سنة وانقرضت منذ 90 مليون سنة. وتنوعت أحجامها من 1 إلى أكثر من 25 مترا في الطول وتشبه الدلافين في شكل جسمها العام.
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مجتمع

منقرض من 90 مليون سنة... "تنين البحر" الضخم أحد أعظم اكتشافات الحفريات في بريطانيا... صور

07:40 GMT 10.01.2022
© Photo / Manish Mamtani / 11th EPSON International Pano Awardsصورة بعنوان "عين التنين"، للمصور الأمريكي مانيش مامتاني، الحائز على المركز الثاني في فئة "توب 50 صورة من "الطبيعة المفتوحة/ المناظر الطبيعية" في مسابقة "جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية"
صورة بعنوان عين التنين، للمصور الأمريكي مانيش مامتاني، الحائز على المركز الثاني في فئة توب 50 صورة من الطبيعة المفتوحة/ المناظر الطبيعية في مسابقة جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / Manish Mamtani / 11th EPSON International Pano Awards
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تم العثور على "تنين البحر" ضخم يعود إلى عصور ما قبل التاريخ والذي تم اكتشافه في منطقة ميدلاندز على أنه أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني.
يعتبر "الإكثيوصور"، الذي يبلغ عمره حوالي 180 مليون عام ويبلغ طوله حوالي 10 أمتار وجمجمه تزن حوالي طن، أكبر وأكمل أحفورة من نوعها تم العثور عليها في المملكة المتحدة.
اكتشفها جو ديفيس من"Leicestershire" التنين أثناء التجفيف الروتيني للجزيرة في فبراير/شباط 2021، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.
تم اكتشاف أول "إكثيوصور"، والتي تسمى تنانين البحر لأنها تميل إلى أن يكون لها أسنان وعينان كبيرتان للغاية تشبه التنانين، من قبل صائدة الحفريات وعالمة الحفريات ماري أنينج في أوائل القرن التاسع عشر.
قال دين لوماكس، عالم الحفريات الذي درس أنواع إكثيوصور السابقة: "على الرغم من وجود العديد من أحافير الإكثيوصورات في بريطانيا، فمن اللافت للنظر أن إكثيوصور روتلاند هو أكبر هيكل عظمي تم العثور عليه في المملكة المتحدة. إنه اكتشاف غير مسبوق حقًا وأحد أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني ".
ظهرت الإكثيوصورات، وهي زواحف بحرية، لأول مرة منذ حوالي 250 مليون سنة وانقرضت منذ 90 مليون سنة. وتنوعت أحجامها من 1 إلى أكثر من 25 مترا في الطول وتشبه الدلافين في شكل جسمها العام.
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