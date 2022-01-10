تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/مهرجان-القاهرة-للسينما-الفرنكوفونية-يحتفل-بأول-عرض-سينمائي-1055182834.html
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي
منذ 126 عاما وتحديدا في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1896، وفي قهوة "زواني" في مدينة الإسكندرية، كان هناك حدث تاريخي، حيثُ قُدم أول عرض سينمائي في عروس... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T15:19+0000
2022-01-10T15:19+0000
مهرجان القاهرة السينمائي
سينما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055182578_0:90:945:622_1920x0_80_0_0_2369e03c09c637cd7f7cb18d0c74f67a.jpg
لذا، وفي التاسع من يناير 2022 احتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمرور 126 عاما على أول عرض سينمائى فى مصر، وبدأت الاحتفالية التي أٌقيمت باتيليه الإسكندرية لجماعة الفنانين والكتاب بالأزاريطة بعرض فيلم قصير بهذه المناسبة، بمشاركة الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية، والدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان ،الكاتب الصحفي هشام مراد، ريبيو ازازيا مدير ادارة الثقافة في جامعة سنجور وادار الندوة الناقد السينمائي سامي حلمي.وأكد الناقد السينمائي ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أنهم يحتفلون بـ 126 عامَا من التلاقي والإبداع، ويعود الفضل للأخوان لومير في وصول صناعة السينما لوضعها الأخير، حيث يعتبر عام 1895من وجهة نظر العالم هو بداية السينما في شكلها المتعارف عليه حاليا وجاءت كلمة سينما من تسمية الأخوان لومير لجهاز العرض بالسينوجراف وتم أول عرض سينمائي في العالم في باريس، وعرضت 3 أفلام في 28 ديسمبر 1895 في مسقط رأس الأخوين لومير، وتم ثاني عرض في الاسكندرية في قهوة زواني، وقد تم حفظ نسخة من الأفلام التي عرضت في مصر في معهد لومير بفرنسا.من جهته قال الدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان إنه وأثناء دراسته في رومانيا كان يسأله أصدقاؤه لماذا اختار الأخوين لومير مدينة الإسكندرية للعرض، مشددا على أن إجابته أن ذلك حدث لسببين الأول أن المجتمع السكندري كان به نهضة منذ أيام محمد علي، وبه تعدد للثقافات، والسبب الثانى أنهم كانوا يريدون مكانا به دعم اقتصادي قوي وكانت الإسكندرية قوية اقتصاديًا وقتها.بينما أوضح الكاتب الصحفي هشام مراد رئيس تحرير الاهرام إبدو سعادته بإقامة هذا الاحتفال علي أرض الإسكندرية حاضنة الثقافات الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تستضيف جامعة سنجور وهي أحد أذرع المنظمة الدولية للفرنكوفونية في العالم وقد تم تأسيسها عام 1989.في سياق متصل أعرب ريبيو نازازا مدير إدارة الثقافة بجامعة سنجور عن سعادته بدعوته لهذه الاحفالية، لافتا إلى أن جامعة سينجور هي جامعة دولية تستقبل طلبة من 25 دولة أفريقية وهي أحد فروع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، موضحًا أن طلاب جامعة سنجور يشعرون بحنين للإسكندرية عند عودتهم لبلادهم.وأكد أن مصر من أكثر الدول التي لها تاريخ كبير في عالم السينما، وأنهم يدرسون في الجامعة تاريخ السينما والتوثيق السينمائي، متمنيًا أن يكون ذلك بداية تعاون للمهرجان مع الدول الإفريقية.وكان أول عرض سينمائي في القاهرة بسينما "سانتي" وتلاهما العرض السينمائي الثالث ببورسعيد، وقبل ذلك بعام كان أول عرض سينمائي في العالم بالصالون الهندي بالمقهى الكبير "الرجاند كافيه" في باريس، إذ كان عبارة عن فيلم صامت للأخوين "لومير"، بينما افتتحت أول "سينما توغرافي" لـ"لوميير" في الإسكندرية عام 1897، وقام المصور الأول لدار لوميير "بروميو" بأول تصوير سينمائي لبعض المناظر المصرية تم عرضها بدار سينما لوميير ليبدأ بعد ذلك الإنتاج السينمائي المصري.يشار إلى أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أقيمت دورته الأولي في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشاركة 23 فيلماً من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، هى مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى إنجلترا، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم والإعلاميين، ليكون المهرجان الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية الذى يخصص نشاطه للسينما التى تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.
https://arabic.sputniknews.com/20181125/السينما-الروسية-مهرجان-القاهرة-السينمائي-1036983459.html
https://arabic.sputniknews.com/20180908/السفارة-السعودية-القاهرة-السينما-1035163998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055182578_0:2:945:711_1920x0_80_0_0_5a8e7e408606bdfcb9a7cc3e99f7a64f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مهرجان القاهرة السينمائي, سينما

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي

15:19 GMT 10.01.2022
© Sputnikمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
منذ 126 عاما وتحديدا في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1896، وفي قهوة "زواني" في مدينة الإسكندرية، كان هناك حدث تاريخي، حيثُ قُدم أول عرض سينمائي في عروس البحر المتوسط.
لذا، وفي التاسع من يناير 2022 احتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمرور 126 عاما على أول عرض سينمائى فى مصر، وبدأت الاحتفالية التي أٌقيمت باتيليه الإسكندرية لجماعة الفنانين والكتاب بالأزاريطة بعرض فيلم قصير بهذه المناسبة، بمشاركة الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية، والدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان ،الكاتب الصحفي هشام مراد، ريبيو ازازيا مدير ادارة الثقافة في جامعة سنجور وادار الندوة الناقد السينمائي سامي حلمي.
عدد من المخرجين والمخرجات الروس في ندوة مرآة المجتمع المتغير - التقاليد والابتكار بالسينما الروسية في الألفية الجديدة على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2018
القاهرة السينمائي يعقد ندوة لمناقشة تطورات السينما الروسية في الألفية الجديدة
25 نوفمبر 2018, 13:37 GMT
وأكد الناقد السينمائي ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أنهم يحتفلون بـ 126 عامَا من التلاقي والإبداع، ويعود الفضل للأخوان لومير في وصول صناعة السينما لوضعها الأخير، حيث يعتبر عام 1895من وجهة نظر العالم هو بداية السينما في شكلها المتعارف عليه حاليا وجاءت كلمة سينما من تسمية الأخوان لومير لجهاز العرض بالسينوجراف وتم أول عرض سينمائي في العالم في باريس، وعرضت 3 أفلام في 28 ديسمبر 1895 في مسقط رأس الأخوين لومير، وتم ثاني عرض في الاسكندرية في قهوة زواني، وقد تم حفظ نسخة من الأفلام التي عرضت في مصر في معهد لومير بفرنسا.
من جهته قال الدكتور مصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان إنه وأثناء دراسته في رومانيا كان يسأله أصدقاؤه لماذا اختار الأخوين لومير مدينة الإسكندرية للعرض، مشددا على أن إجابته أن ذلك حدث لسببين الأول أن المجتمع السكندري كان به نهضة منذ أيام محمد علي، وبه تعدد للثقافات، والسبب الثانى أنهم كانوا يريدون مكانا به دعم اقتصادي قوي وكانت الإسكندرية قوية اقتصاديًا وقتها.
بينما أوضح الكاتب الصحفي هشام مراد رئيس تحرير الاهرام إبدو سعادته بإقامة هذا الاحتفال علي أرض الإسكندرية حاضنة الثقافات الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تستضيف جامعة سنجور وهي أحد أذرع المنظمة الدولية للفرنكوفونية في العالم وقد تم تأسيسها عام 1989.
دار السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2018
السفارة السعودية بالقاهرة: هكذا تحولت السعودية إلى السينما والموسيقي
8 سبتمبر 2018, 11:31 GMT
في سياق متصل أعرب ريبيو نازازا مدير إدارة الثقافة بجامعة سنجور عن سعادته بدعوته لهذه الاحفالية، لافتا إلى أن جامعة سينجور هي جامعة دولية تستقبل طلبة من 25 دولة أفريقية وهي أحد فروع المنظمة الدولية للفرانكوفونية، موضحًا أن طلاب جامعة سنجور يشعرون بحنين للإسكندرية عند عودتهم لبلادهم.
وأكد أن مصر من أكثر الدول التي لها تاريخ كبير في عالم السينما، وأنهم يدرسون في الجامعة تاريخ السينما والتوثيق السينمائي، متمنيًا أن يكون ذلك بداية تعاون للمهرجان مع الدول الإفريقية.
وكان أول عرض سينمائي في القاهرة بسينما "سانتي" وتلاهما العرض السينمائي الثالث ببورسعيد، وقبل ذلك بعام كان أول عرض سينمائي في العالم بالصالون الهندي بالمقهى الكبير "الرجاند كافيه" في باريس، إذ كان عبارة عن فيلم صامت للأخوين "لومير"، بينما افتتحت أول "سينما توغرافي" لـ"لوميير" في الإسكندرية عام 1897، وقام المصور الأول لدار لوميير "بروميو" بأول تصوير سينمائي لبعض المناظر المصرية تم عرضها بدار سينما لوميير ليبدأ بعد ذلك الإنتاج السينمائي المصري.
يشار إلى أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أقيمت دورته الأولي في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشاركة 23 فيلماً من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، هى مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى إنجلترا، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم والإعلاميين، ليكون المهرجان الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية الذى يخصص نشاطه للسينما التى تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب المغرب - سبوتنيك عربيالمغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر 15:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTمقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم بالأسلحة الرشاشة شرقي سوريا
16:01 GMTرئيسا وفدي موسكو وواشنطن لم يتصافحا في محادثات فيينا... فيديو
15:58 GMTالمغرب وغانا في بطولة الأمم الأفريقية... بث مباشر
15:50 GMTطبيبة أسنان تلقن زوجها الخائن درسا في التخلي
15:40 GMTاستقصائي... "سبوتنيك" توثق عمليات بيع للمهاجرين بين عصابات داخل ليبيا عبر "الفدية الدوارة"
15:32 GMTإثيوبيا... الإفراج عن سجناء سياسيين ليس بينهم "أعضاء تيغراي" لضمان الوحدة الوطنية
15:27 GMTعبد اللهيان يؤكد من مسقط عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة
15:20 GMTمئات آلاف الدولارات ستنهمر على (تيتا) حال تأهل سوريا إلى كأس العالم
15:19 GMTمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بأول عرض سينمائي
15:11 GMTغوردن رامزي: تحضير الطعام لبوتين كان رعبا حقيقيا
15:10 GMTآخر تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الإصابة بكورونا... حصل على 3 جرعات من اللقاح
15:00 GMTاليابانيات يحتفلن ببلوغ سن الرشد
14:56 GMTالرئيس الفرنسي يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن لمن حكم عليه بأقل من عام
14:55 GMTمحمد رمضان يكشف اسم مسلسله الرمضاني المقبل... وينشر لأول مرة صورا من الكواليس
14:52 GMTكم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟
14:50 GMTاكتشاف كائن جوراسي عملاق تمتد عظامه على مساحة واسعة من الأرض... صور وفيديو
14:46 GMTاتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي
14:45 GMTالعثور على عقيد بلجنة الأمن القومي ميتا في كازاخستان
14:41 GMT‏"هونور" تطرح أول هواتفها القابلة للطي... القادم بقوة لهزيمة "سامسونغ"
14:38 GMTالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمن يقيم عرسا أو عزاء في الكويت